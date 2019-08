De fleste, der har beskæftiget sig blot en lille smule med superhelte-universet enten i form af film eller tegneserier, kender den spindelvævs-svingende superhelt, Spider-Man, men nu er det måske slut.

For det amerikanske produktionsselskab Marvel Cinematic Universe har nemlig valgt at droppe den velkendte superhelt.

Det skriver det engelske medie BBC.

Det er en konflikt mellem Disney, der ejer Marvel, og Sony, som har betydet, at den velkendte superhelt måske har svinget rundt for sidste gang som Marvel-figur.

Tom Holland til premiere på den biografaktuelle 'Spider-Man: Far from Home'. Foto: DANNY MOLOSHOK

Og mange fans spekulerer nu i, om det er det sidste, man har set til det seneste skud på Spider-Man-stammen, Tom Holland, i Marvel-universet.

På Twitter har nyheden heller ikke fået den bedste modtagelse af de mange Marvel-fans, som trofast følger med i superhelte-filmene.

Der er opstået et såkaldt hashtag med ordene '#SaveSpiderMan' på det sociale medie, fordi fans er både bekymrede og sure over beslutningen.

Flere Twitter-brugere har allerede givet udtryk for deres holdning til nyheden.

Tegneserieskaberen Stan Lee blev 95 år gammel. Foto: VALERIE MACON

'Stop med at være dum, og find en løsning, så Tom Holland igen kan spille Spider-Man', 'Hvis Tom Holland ikke længere er Spider-Man, så begynder jeg at græde', og 'det er en hån mod Stan Lee´, lyder nogle af kommentarerne på Twitter, hvoraf den sidste er en reference til den afdøde tegneserieskaber, der døde sidste år i en alder af 95 år.

Tom Holland har reageret med skuffelse over nyheden og angiveligt valgt at stoppe med at følge Sony på de sociale medier.

Det er Sony, der har rettighederne til Spider-Man-filmene, selom det er en Marvel-figur.

23-årige Tom Holland har været med i fire Marvel-film: 'Spider-Man: Homecoming', 'Avengers: Infinity War', 'Avengers: Endgame' og 'Spider-Man: Far from Home'.