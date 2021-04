'Stop, stop, stop!'

Sådan lyder størstedelen af de kommentarer, der i løbet af natten er strømmet ind på Deadlines Twitter-profil.

Det amerikanske medie annoncerede mandag aften, at Leonardo DiCaprios produktionsselskab, Appian Way, har købt rettighederne til Thomas Vinterbergs Oscar-vindende film, 'Druk'.

Men det er altså helt ude i hampen, mener mange fans – og det har de gjort klart på det sociale medie. Det skriver New York Post.

Leonardo DiCaprio bliver udskældt for købet af 'Druk'. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Leonardo DiCaprio bliver udskældt for købet af 'Druk'. Foto: LOIC VENANCE

Her bliver det især kritiseret, om det virkelig er nødvendigt med en amerikansk version.

'Kan amerikanere ikke bare læse undertekster?' skriver en bruger for eksempel.

'Hollywood elsker at genindspille film med hvide hovedrolleindehavere med andre hvide hovedrolleindehavere, bare fordi de oprindelige hovedrolleindehavere snakker et andet sprog,' skriver en anden.

'Så latterligt! Stop genindspilningen, Leo. Se den originale i stedet,' lyder rådet fra en tredje.



'Ja, lad os da tage den her anerkendte danske film og genindspille den for at tjene penge,' skriver en fjerde sarkastisk.

Da nyheden om, at Leonardo DiCaprio har købt 'Druk' kom ud mandag aften, talte B.T. med Thomas Vinterberg.

Synes du, det er en god idé med en amerikansk version af 'Druk'?

Her fortalte den danske superinstruktør, at han er stolt og glæder sig til at se den amerikanske version, når den engang kommer ud.

»Det, synes jeg, er vildt spændende. Andre menneskers fortolkning af det, jeg har skrevet – og i dette tilfælde, det jeg har skrevet sammen med Tobias Lindholm, synes jeg, er spændende og interessant at se, hvad de får ud af det.«

Thomas Vinterberg havde samtidig svært ved at skjule sin begejstring over, at det netop er Leonardo DiCaprio, som har købt rettighederne.

»Jeg synes, at han er en fuldstændig fabelagtig skuespiller og måske verdens eneste reelle filmstjerne, og så synes jeg, at han samtidig har taget virkelig gode, sunde, intelligente valg igennem hele sin karriere. Jeg er meget spændt på, hvad der kommer ud af det.«

Det er endnu uvist, om det bliver Leonardo DiCaprio selv, der skal spille hovedrollen i Hollywood-versionen af den danske film, der natten til mandag vandt en Oscar i kategorien bedste internationale film.