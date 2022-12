Lyt til artiklen

Der var ellers lige lagt op til et brag af en opfølger, da DailyMail annoncerede at julefilmen 'The Holiday' ville få en toer.

Mediet havde bragt en artikel, hvor de skrev at Cameron Diaz, der er en af hovedrolleindehaverne, havde skrevet under på, at hun gerne ville medvirke i en opfølger med det originale cast, der tæller Jude Law, Jack Black og Kate Winslet.

Men det bliver altså ikke til noget.

Filmens skaber, Nancy Meyers, der både skrev og instruerede den elskede julefilm, kan nemlig i et opslag på Instagram afvise, at man har tænkt på at lave endnu en film om de to par.

'Så mange beskeder i min indbakke omkring det,' skriver hun indledningsvist til et billede af artiklen, hvor man ser Cameron Diaz og Jude Law sammen i den originale film.

'Undskyld, men det er ikke sandt,' skriver hun med et hjerte efterfølgende.

Og fans er i den grad kede af, at den kendte film ikke får en toer.

'Nancy, giv folket, hvad de vil have,' skriver en.

Den officielle profil for Oscar-uddelingen skriver tilmed tre emojis, der græder.

'Kan vi ikke godt få den?,' spørger en anden.

'Knust', skriver en tredje.