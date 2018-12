Den ikoniske film fra 1990'erne med Macaulay Culkin i hovedrollen viser et klip fra en anden film, som alle troede var ægte. Men det er den ikke.

De fleste husker scenen, hvor Kevin McCallister, der bliver glemt, da familien rejser til Paris over julen, ser en voldelig sort/hvid film.

Filmen i filmen hedder 'Angels with Filthy Souls' og viser en gangster, der skyder en anden på sit kontor, hvorefter han udbryder 'og behold byttepengene, dit beskidte dyr'.

I 1992 kom efterfølgeren til 'Alene hjemme', som hed 'Lost in New York', hvor der også var en efterfølger til gangsterfilmen, nemlig 'Angels with Even Filthier Souls'. I den udbryder gangsteren 'Glædelig jul, dit beskidte dy'.

My entire childhood, I thought the old timey movie that Kevin watches in Home Alone (Angels With Filthy Souls) was actually an old movie. — Seth Rogen (@Sethrogen) December 25, 2018

De fleste har altid gået ud fra, at gangsterfilmene var rigtige film.

Det var de dog ikke, men i stedet parodier på en gammel film fra 1938 ved navn 'Angels with Dirty Faces', og det er kommet som et chok for mange, skriver The Mirror.

En af dem er den 36-årige canadiske skuespiller Seth Rogan, som delte sin forbløffelse på Twitter juledag. Han skrev:

'Hele min barndom har jeg troet, at den gamle film, som Kevin ser i 'Alene hjemme' ('Angels with Filthy Souls'), faktisk var en gammel film'.