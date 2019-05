Finalen startede med en dårlig første dag, men på andendagen vandt familien Gadtoft alle de svære udfordringer og endte altså med den samlede sejr.

Den store finale i 'Maddysten' er netop rullet over skærmen på DR1, og her blev det familien Gadtoft bestående af mor Marlene på 48 og hendes to børn, Karen-Elisabeth på 22 og Victor på 18, der løb med sejren.

Gennem otte uger har danskerne kunnet følge familiens kamp helt frem til i går aftes, hvor de endelig kunne løfte trofæet, der bestod af tre knive, og kalde sig for Danmarks modigste madfamilie, som de første vindere nogensinde i 'Maddysten'.

»Det føles jo vildt fedt, at vi har vundet. Det var jo derfor, vi meldte os til. Det var jo virkelig med den ambition om at vinde, så det var bare så sindssygt, at det lykkedes for os. Det er vi virkelig, virkelig glade for,« forklarer Karen Elisabeth til Realityportalen.

»Selvfølgelig var det for at lave noget sammen og få en oplevelse sammen, men vi har hele tiden gerne villet vinde – vi er jo en flok dårlige tabere! Og nu har vi ligesom fået alt det ud af det, som vi overhovedet kunne, fordi vi har fået lov til at prøve alle konkurrencerne,« uddyber hun.

En hård start

Også mor Marlene er begejstret for sejren, som familien dårligt havde turdet tro på efter den første af de to finaledage.

»Det var simpelthen så sjovt, for den første dag taber vi alle udfordringerne. Det var sådan meget: 'Årh, for fanden da altså', men så går det jo rigtig godt på andendagen der, og så vinder vi jo, så det var vi meget glade for,« fortæller Marlene, og hun suppleres af sin datter:

»Vi lå rigtig, rigtig tæt den første dag, men familien Olsen vandt begge udfordringerne, så man var virkelig sådan: 'Åh gud, det skal jo bare gå godt i morgen',« fortæller Karen-Elisabeth.

Desværre skulle dag to af finalen heller ikke gå nemt.

»Så løb vi også ind i nogle komplikationer undervejs på andendagen. Der var på et tidspunkt, hvor vores skål med en hel blinissteg smadrer ud på hele gulvet, og en flaske champagne smadrer og alt sådan noget, og der tror jeg lige, jeg var nede at vende et kort øjeblik,« griner Karen-Elisabeth.

»Men så gik det fremad lige siden, og vi fik fire billeder ud af seks i det program, så det var virkelig, virkelig dejligt,« fortæller hun.

Bander på værelset

Den første finaleudfordring, der ventede familien Gadtoft og deres medfinalister familien Olsen, var at lave den bedste brunch-bakke. Den udfordring endte familien Olsen som sagt med at snuppe.

»Brunchen var sådan lidt øv. Der lavede familien Olsen noget genialt, som dommerne var ret begejstrede for, hvor vi måske var lidt mere ordinære, så det var sådan okay. Fair nok, det var sgu meget godt tænkt,« fortæller Marlene Gadtoft.

Hun var dog ikke lige så overbærende, da familien tabte den anden udfordring, hvor familiemedlemmerne skulle stå for hver sin del af en bøf bearnaise.

»Jeg var pænt presset med den anden udfordring, fordi Karen lavede den bedste bearnaise mod Mark, og Carsten Stig lavede den bedste bøf mod Victor, og så havde både Margit og jeg lavet virkeligt håbløse salater, så det er faktisk salaten, der afgør det, og så vælger de faktisk, at Margits er bedst. Så det er faktisk min skyld, at vi taber den, det havde jeg det lidt stramt med,« griner mor Marlene og fortæller, at første finaledag blev afsluttet med at bande på familiens hotelværelse i Randers.

“Fuck, det er løgn det her”

Da anden og sidste finaledag startede, vendte heldet heldigvis også for familien Gadtoft i forhold til at vinde udfordringer.

Dag to startede med, at Gadtoft og Olsen skulle lave to slags kanapéer hver, som de tidligere 'Maddysten'-deltagere skulle bedømme ved at stille deres champagneglas ved deres favoritter.

»Den vinder vi faktisk, men det er først lige til sidst, at det vipper over, for det starter med at de første tre-fire-fem-stykker går til Olsen, hvor vi bare står: 'Fuck, det er løgn, det her', men fandeme, så vipper den lige pludseligt, og så vinder vi faktisk udfordringen,« lyder det fra mor Marlene.

Den sidste udfordring var en trerettersmenu, der skulle serveres for dommerne, og hver ret ville kunne udløse et billede til køleskabet. Derfor var udfordringen også blevet godt forberedt og øvet hjemmefra af familien Gadtoft.

»Så får vi sgu billedet for hver ret, så der var vi lidt: 'Wow!' Ved hovedretten var vi sådan lidt: 'Altså, Olsen havde lavet en ret flot hovedret, men de havde åbenbart fucket op på et af elementerne, og det havde de vist også i forretten, så det var ligesom var det, der afgjorde det. Desserten var vi sikre på. Den var vi meget, meget glade for. I øvrigt også forretten,« afslører mor Marlene om finalens sidste udfordring.

Mere tv?

Da dommerne gik ud for at votere, hvem der skulle vinde hele konkurrencen, blev finalisternes ventetid brugt på at drikke champagne med de tidligere deltagere.

»Men så kommer dommerne så frem, og så står de og trækker lige pinen lidt i langdrag, som de skal, og så siger de vores navn, og der kommer konfetti. Det var lidt overraskende. Det var ikke sådan, at vi troede, vi havde den 100 procent, fordi den første dag var skidt. Men udfordringerne på andendagen var jo betydeligt sværere, så man stod da lidt med én: 'Jaaaeh, jeg tror, den er der'. Men man er jo altid nervøs,« fortæller Marlene Gadtoft om sine tanker op til afgørelsen, der netop endte med en sejr til Gadtoft-familien.

»Det kunne sagtens være, vi skulle lave noget mere af sådan noget her sammen efterfølgende, vi elsker det jo, så hvis bare der er en god idé og et publikum til det, så tror jeg, at vi næsten vil være klar på hvad som helst,« griner Karen-Elisabeth, der drømmer om at starte en madblog oven på 'Maddysten'-succesen, der skal lære unge mennesker at lave mad fra bunden på en nem, økologisk og budgetvenlig måde.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk