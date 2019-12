På en Facebookside med navnet 'Tinka og kongespillet', kunne man se, at der nu var sat huer til salg. På den måde var det pludseligt muligt for alle nissegladebørn at få fat i den eftertragtede hue.

Det var dog bare et problem. Det var nemlig ikke en officiel side, og det var ikke TV 2, der stod bag salget af huerne.

Det bekræfter tv-stationen nu.

'I forbindelse med den facebook-side hvorfra der foregik salg af ”tinka”-huer, må vi konstatere, at der tydeligvis har været tale om en uofficiel fan-baseret Facebook-side for ”Tinka og Kongespillet”, og at TV 2 intet har med siden at gøre,' lyder det fra executive producer ved TV 2, Christian E. Christiansen i en mail, og han fortsætter:

'Vi konstaterer også, at facebook-siden nu er blevet lukket. Som udgangspunkt kan man regne med, at hvis nogle prøver at forlange penge for en Tinka-hue, så har det ikke noget med TV 2 at gøre.'

I salgs-opslaget står der, at man har fundet en løsning på den store efterspørgsel på huer, som der har været. Mange forældre har været ærgerlige over, at det ikke har været muligt at få en hue til deres børn.

Debatten har været voldsom på sociale medier, men så kunne man altså se et opslag på den falske side.

'SÅ HAR VI NYHEDER!!! Der har været en kæmpe efterspørgsel i vores indbakke om de famøse 'Tinka nissehuer'. Vi har derfor fundet en professionel syer, der kan lave nogle super fine huer kopier, så alle børn kan få chancen igen for at købe en hue gennem den her Facebook side,' stod der blandt andet på siden.

'Alt du skal gøre er at sende en pb, og fortælle om om den skal være str. 6-7 år eller 9-10 år. Vi har begrænset antal og skal betale en del for dem. Så prisen ligger på 250,- inkl. fragt.'

Siden er nu lukket ned eller gjort hemmelig. Den gik under navnet 'Tinka og kongespillet' og havde omkring 3000 følgere på Facebook.

I kommentarfeltet til opslaget, hvor man blev tilbudt at købe huer for 250 kr. stykket, kunne man se, at der var mange, som var overraskede over, at man prøver at tjene penge på den uheldige situation.

Der var dog, kort inden siden forsvandt, kun én, der satte spørgsmål ved, om siden faktisk var en falsk side.

B.T. forsøgte at skrive til folkene bag siden for at finde ud af, hvad man skulle gøre, hvis man ville have fat i en af de 'nye' huer, og hvor man eventuelt skulle overføre penge til, men der kom ikke noget svar.

Der har været stor efterspørgsel på de røde filthuer, som kan ses i julekalenderen 'Tinka og kongespillet', og man har, udover at kunne lave dem selv, indtil nu kun kunnet få dem hos en officiel Ford-forhandler.

Her skulle man fremvise et samlekort, man kan få i Coop-butikker eller et farvelagt emblem fra bagsiden af låge-julekalenderen for at modtage huen, som dog nu er 'udsolgt i store dele af landet.

Noget, som også har skabt vrede er, at der angiveligt er givet huer til folk, som ikke har haft et samlekort eller et farvelagt emblem. Dermed er problemet med for få huer blevet større, end det egentlig var. Læs mere her.