Anne Kirstine Tirstrup fra 'Den store bagedyst' har bagt sig ind i danskernes og dommernes hjerter, og derfor er hun nu blandt de tre finaledeltagere, der kæmper om den prestigefyldte ære.

Finalen sendes lørdag aften på DR1, men da programmet blev optaget hen over sommeren, så er vinderen for længst fundet.

Og det er enten Mads Eg Andersen, Lena Thorsson eller Anne Kirstine Tirstrup. En af de tre har de seneste måneder skulle dække over triumfen for venner og bekendte.

Og det kan være særdeles svært.

I et opslag i en Facebook-gruppe for Anne Kirstine Tirstrup og hendes naboer, skriver hun, at hun får besøg af nogle venner på lørdag. Altså på dagen, hvor finalen sendes. Hvis de larmer for meget, skal naboerne bare sige til.

Og så er spørgsmålet, om hun inviterer venner over, fordi der er noget at fejre?

»Det er jo finale i 'Den store bagedyst', så der er noget at fejre,« griner hun over telefonen, da B.T. får fat på hende.

Opslaget er blevet delt på Anders Hemmingsens Instagram-profil, og det kommer bag på aarhusianeren, at et så simpelt opslag i en lukket gruppe alligevel er sluppet ud:

»Jeg havde ikke forventet, at det ville ryge videre. Man skal jo informere sine naboer om sådan noget. Men det er en del af gamet, tænker jeg.«

Opslaget har nu fået spekulationerne til at blomstre. Det kan hun mærke:

»Der er nogen, der har spurgt, om jeg har vundet,« afslutter hun, uden at uddybe, hvad hun har givet af svar.

Finalen kan ses lørdag aften klokken 20.