'Badehotellet' giver fortsat alle konkurrenter baghjul, når det kommer til seertal.

Det gælder også 'X Factor'. Herunder reagerer deltagere og dommere på deres nederlag. To af deltagerne ved slet ikke, hvad 'Badehotellet' er.

Omkring 1.3 millioner danskere følger ifølge analysebureauet Nielsen.com ugentlig med i 'Badehotellet', hvilket gør det til tidens mest sete tv-program.

På andenpladsen finder man 'X Factor', og det har deltagere og dommere det helt fint med.

Jens Jacob Tychsen og Cecilie Stenspil i 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel

»Det er fair nok. Vi er vant til at dele spotlightet med mange andre mennesker,« lyder det eksempelvis fra Thomas Blachmans gruppe Kaos.

Spørger man 'X Factor'-deltagerne, om de selv følger med i 'Badehotellet', lyder svaret enstemmigt 'nej'.

»Jeg har aldrig set et eneste afsnit, og nu der så mange sæsoner, at det vil være for hårdt et bjerg at skulle bestige,« lyder det fra Oh Land.

'X Factor'-vært Maria Fantino har heller ikke set 'Badehotellet', men fortæller, at hendes forældre er fans.

'X Factor'-vært Maria Fantino. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Min far er især glad for, når de laver nogle store lange nærbilleder af maden. Han synes, det er helt vidunderligt, når man rigtig får lov at nyde, hvad kokkene har lavet af mad.«

Oh Lands deltager Elva fortæller, at hun kun har set en lille smule af 'Badehotellet', når hendes svigerfamilie har haft det kørende på tv og tilføjer så:

»Jeg godt forstå, at folk synes, det er en god serie, men jeg tror bare ikke, det falder i min smag. Jeg har meget uro i hovedet, så når jeg skal se noget, skal det helst være noget, der tilfredsstiller det - og der går det lige en tand for langsomt.«

Simon Kvamms gruppe Selmani, der består af de to brødre Arbnor og Rinor fortæller til sidst, at de slet ikke ved, hvad 'Badehotellet' er.

'X Factor'-duoen Selmani. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Er det sådan noget med nogle kendte, der tager ud på et badehotel,« gætter lillebror Rinor.

Se 'X Factor'-deltagernes reaktion over at tabe seerkampen til 'Badehotellet' i videoen øverst.