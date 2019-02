Det er ikke alle, der synes, lørdag aftens danske melodigrandprix er en festaften. Nogle synes decideret, det er en dårlig ide.

Den politiske organisation Socialistisk Ungdomsfront har arrangeret en bustur til Jyske Bank Boxen i Herning, hvor de vil demonstrere og presse Danmarks Radio til at droppe efterfølgende deltagelse i det internationale Eurovision-show, der i år afholdes i Tel Aviv i Israel.

Socialistisk Ungdomsfront vil samle meddemonstranter op i København, Odense og Århus og skriver på deres hjemmeside:

»Vi vil stå udenfor Boxen med bannere og opfordre folk til at lægge pres på DR og de deltagende sangere, for at de skal aflyse deres deltagelse i Eurovision - Danmark skal ikke være med til hvidvaskning af apartheid.«

Fra Socialistisk Ungdomsfronts Instagram-profil lørdag eftermiddag.

Ungdomsfronten har planlagt deres demonstration til at foregå mellem klokken 18 og 20 i Herning og skriver derudover, at en dansk deltagelse i Eurovision vil bidrage med normalisering af blandt andet fængslinger af børn og drab på ubevæbnede demonstranter.

DR's underholdsningschef, Jan Lagermand Lundme, tager situationen med ophøjet ro.

Han fortæller til B.T., at der indtil videre er mødt cirka 80 demonstranter op foran Jyske Bank Boxen

»Jeg ved, der er kommet cirka 50, der er for, og cirka 30, der er imod. Så der er to demonstrationer lige nu.«

Han byder dem alle sammen velkommen, men tilføjer, at DR ikke har tænkt sig at bøje sig for deres krav.

»Selvfølgelig tager vi og aftenens vinder til Israel.«

Midt- og Vestjyllands politi vil være til stede og klar til at rykke ind, hvis der skulle blive brug for det.

Ifølge Socialistisk Ungdomsfronts plan vil de tage hjem igen 20.30.

B.T. følger sagen...