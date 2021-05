Har du set den norske dramaserie ‘Exit’ på DR.dk, så ved du, at serien om de fire norske finansmænd, er baseret på virkelige begivenheder.

Karaktererne har i to sæsoner snydt og bedraget den norske skattekasse og deres koner, mens de svælger i dyr champagne, coke og kvinder.

Serien tager udgangspunkt i historier fortalt af fire virkelige rigmænd og deres ægtefæller samt i interviews med finanseksperter og det norske bagmandspoliti.

Men manuskriptet, der er skrevet af den norske manuskriptforfatter, Øystein Karlsen, er så vildt, at man tror, det er løgn.

Den norske serie 'Exit' handler om de fire rigmænd Adam, Henrik, Jeppe og William. Foto DR. Vis mere Den norske serie 'Exit' handler om de fire rigmænd Adam, Henrik, Jeppe og William. Foto DR.

Det var da også præcis den forventning, skuespiller Agnes Kittelsen, der spiller en af hovedpersonerne i serien, havde, da manuskriptet skulle godkendes.

Agnes Kittelsen forventede, at virkelighedens rigmænd ville trække i land, når de så manuskriptet. Men det modsatte skete, fortæller hun i et interview med Berlingske.

De eneste tilbagemeldinger fra de fire bagmænd til historien gik på unøjagtigheder i serien, som for eksempel, at de aldrig ville benytte sig af almindelige kreditkort, men derimod sorte Centurion Card, som kun ekstremt rige kan få fingre i.

Ligesom de mente, at de businessclass flyvninger, som skuespillerne i serien bestilte, var urealistiske, for virkelighedens rigmandsfirkløver flyver kun i chartrede privatfly.

Her er det de fire skuespillere, der spiller rollerne som de ekstremt rige nordmænd Jeppe, Henrik, William og Adam. Foto DR Vis mere Her er det de fire skuespillere, der spiller rollerne som de ekstremt rige nordmænd Jeppe, Henrik, William og Adam. Foto DR

Ifølge seriens skaber Øystein Karlsen er 70 procent af serien baseret på finansfolkenes historier.

Selv har Agnes Kittelsen aldrig mødt virkelighedens ‘Exit’-mænd, men hun har set anonymiserede interview med dem.

»Hvis ikke jeg havde set båndene med de rigtige mænd, havde jeg heller ikke troet på, at det var virkeligt,« siger hun til Berlingske og fortsætter:

»Jeg blev chokeret over, hvad de fortalte. Det provokerede mig, hvordan mændene lever efter den misforståelse, at deres rigdom gør, at de er fritaget fra regler, som alle vi andre lever under. De er helt uden for samfundets normer – om det så handler om at betale sin skat eller følge loven.«

I serien 'Exit', spiller Agnes Kittelsen, Hermine Veile, der både fysisk og psykisk mishandles af sin mand. Foto DR. Vis mere I serien 'Exit', spiller Agnes Kittelsen, Hermine Veile, der både fysisk og psykisk mishandles af sin mand. Foto DR.

’Exit’ slog alle streamingrekorder i hjemlandet og endte med i snit over 1,5 millioner seere per episode, da første sæson blev vist i 2019.

I serien spiller Agnes Kittelsen rollen som Hermine Veile, der er gift med milliardæren Adam. I serien prøver parret at få et barn, men Adam har ikke fortalt sin kone, at han uden hendes vidende har ladet sig sterilisere. En detalje, der er hentet direkte fra interviewet med virkelighedens Adam.