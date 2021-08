15 personer er blevet evakueret fra den græske villa, der bruges til realityprogrammet 'Ex on the Beach'.

De 15 personer var medlemmer af produktionsholdet, der gjorde klar til de snartkommende optagelser af den norske udgave af realityformatet.

Produktionsholdet blev evakueret lørdag, efter en skovbrand brød ud i det omgivende skovområde ved Hellas.

Det var producenten Ante Bjelland, som opdagede den voldsomme skovbrand, der spredte sig hastigt, da han var halvanden kilometer fra realityprogrammets græske villa.

Han kontaktede derfor produktionslederen Andrea Hauge og bad hende evakuere produktionsholdet, da han som erfaren røgdykker for Nato vurderede, at branden var ude af kontrol og spredte sig hastigt.

Det skriver det norske medie VG.

»Selvom villaen var et stykke væk, ville jeg ikke tage nogen chancer, for med det tempo, som ilden spredte sig, så kunne det virkelig gå galt,« siger Ante Bjelland til mediet.

Han havde forgæves forsøgt at komme igennem til brandvæsenet og blev ved branden for at sikre sig, at der ikke var nødstedte i området.

Deltagerne i den tredje sæson af 'Ex on the Beach Norge'. I fjerde sæson var deltagere på afterski i de norske fjelde på grund af coronakrisen, ligesom den seneste sæson af dansk 'Ex on the Beach' også blev optaget i Danmark. De kommende sæsoner er dog vendt tilbage til udlandet, henholdsvis Grækenland og Gran Canaria. Vis mere Deltagerne i den tredje sæson af 'Ex on the Beach Norge'. I fjerde sæson var deltagere på afterski i de norske fjelde på grund af coronakrisen, ligesom den seneste sæson af dansk 'Ex on the Beach' også blev optaget i Danmark. De kommende sæsoner er dog vendt tilbage til udlandet, henholdsvis Grækenland og Gran Canaria.

Efterfølgende kom brandvæsenet dog og fik slukket flammerne.

Grækenland oplever lige nu den værste hedebølge i mere end 30 år, hvilket har resulteret i skov- og naturbrande særligt i den vestlige del af landet, og særligt på ferieøen Rhodos.

Det stopper dog ikke 'Ex on the Beach Norge' fra at blive optaget, trods den nylige og voldsomme brand tæt ved villaen.

I stedet tager man nye forholdsregler i brug, fortæller Discoverys norske kommunikationsrådgiver, Ola-Magnus Svihus, til VG.

Den tredje sæson af 'Ex on the Beach Danmark' blev optaget i Grækenland, hvor det norske produktionshold bag programmet nu er blevet evakueret fra. Vis mere Den tredje sæson af 'Ex on the Beach Danmark' blev optaget i Grækenland, hvor det norske produktionshold bag programmet nu er blevet evakueret fra.

»Vi kommer til at have vældigt klare regler for deltagere og crew fremover. Vi ved, at vores rutiner fungerer, hvis noget tilsvarende skulle ske igen, og vi føler os trygge ved de kommende indspilninger,« fortæller Ola-Magnus Svihus.

Der vil forinden optagestart blive afholdt brandøvelse, ligesom der vil blive etableret en sikkerhedsrute til villaen og indført krav om sikkerhedsudstyr i alle produktionsholdets biler.

Det er kutyme, at de forskellige landes versioner af 'Ex on the Beach' på skift benytter sig af de samme locations.

Således foregik den tredje sæson af den danske udgave af programmet i Grækenland, hvor også den svenske udgave blev optaget forinden. Den seneste danske sæson blev optaget på Gran Canaria og får premiere i midt august.