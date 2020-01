Allerede i 2014 blev Tabita Thinggaard prikket på skulderen af 'X Factor', som spurgte, om hun ville være med i talentshowet.

Dengang nægtede hendes forældre dog at lade hende medvirke i tv-programmet, fortæller den 22-årige 'Ex on the beach'-stjerne, som fredag endelig kunne medvirke i TV 2-programmet.

For tre år siden valgte hun nemlig at bryde med sine forældre, som hun i dag ikke længere har kontakt til.

Det skete, da hun vendte trosretningen Jehovas Vidner ryggen - og dermed også sin familie.

Tabita Thinggaard og Liv Frandsen. Foto: Lasse Lagoni/TV 2 Vis mere Tabita Thinggaard og Liv Frandsen. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

»Jeg boede hjemme, da jeg i 2014 blev spurgt af 'X Factor', om jeg ville skippe pre-casting og komme direkte ind foran dommerne. Men mine forældre var meget skeptiske. 'Vi synes ikke, det er en god idé,' sagde de. Og så droppede jeg det. Jehovas Vidner vil nemlig ikke have, man er en del af sådan nogle ting,« siger Tabita Thinggaard til B.T.

Tv-programmet blev gjort opmærksom på realitystjernens sangevner, efter at hun havde lagt flere videoer på YouTube.

»Dem måtte jeg gerne lægge op, men da det voksede sig større, skulle mine forældre tjekke videoerne igennem, inden jeg offentliggjorde dem,« siger hun.

Selvom hun ikke længere har kontakt til sine forældre, har de stadig fælles bekendte, som hun snakker med, og som har sagt, at de glæder sig til at se hende på tv. Derfor går hun også ud fra, at hendes forældre har hørt om hendes medvirken i årets 'X Factor'.

»De er altid gået op i 'X Factor', så jeg tror også, de kommer til at se mig medvirke,« siger hun.

Tabita Thinggaard har tidligere fortalt B.T. om dengang, hun som 19-årig forlod Jehovas Vidner og blev udstødt. Det blev startskuddet til den karriere som sangerinde, hun altid havde drømt om, og som hun i første omfang forsøgte at opnå ved at komme i medierne.

»Jeg prøver på at blive kendt ved blandt andet at være Side 9-pige og deltage i realityprogrammer og så køre det over i at synge,« fortalte Tabita Thinggaard sidste år.

Siden slog hun sit navn fast i Kanal 5-programmet 'Ex on the beach', hvor hun mødte Liv Frandsen, som hun i år stiller op i 'X Factor' sammen med.