I barndommen var 'Ex on the Beach'-deltageren Sara bundet til en kørestol i to år.

I anden sæson af ‘Ex on the Beach’ lærte seerne 20-årige Sara Run Isfold at kende som en livlig kvinde. Men Sara åbner nu op om, at der var en svær periode i hendes barndom, hvor hun ikke kunne rende rundt og lege som de andre børn.

'Jeg har haft en hoftesygdom. Da jeg gik i 0. klasse, der fik jeg konstateret Calvé-Perthes. Der er en børnehoftesygdom, som én ud af 10.000 børn får. Det er en hoftesygdom, som gør, at din hofteknogle smuldrer og fader away. Så jeg haltede meget og havde rigtig meget ondt,' fortæller Sara i sin seneste YouTube-video.

Bundet til kørestol

I starten havde lægerne forvekslet Calvé-Perthes sygdommen med almindeligt vokseværk hos Sara, da symptomerne er meget sammenlignelige, nemlig smerter i knæ, lår og hofte, der kan føre til, at man halter.

Et halvt år efter blev sygdommen heldigvis opdaget af en ny læge. Da Calvé-Perthes kan give varige skader i hofteregionen, fik Sara streng besked på at holde sig i ro.

'Jeg skulle sidde i kørestol i to år af mit liv, fra 0. til 2. klasse, og hvis jeg ikke sad i den her kørestol, så ville jeg altså komme til at halte i dag,' forklarer Sara.

Heldigvis er der gode udsigter for børn, der er ramt af Calvé-Perthes sygdom, særligt når man rammes i så ung en alder som Sara. I det fleste tilfælde vil sygdommen gå i sig selv uden at efterlade mén, selvom hofteledhovedet er forandret, og det gjaldt også Sara.

Selvom sygdommen ikke berører Sara i dag, så var det alligevel en svær tid med kørestol og hospitalsbesøg.

'Det var en katastrofal barndom, kan man sige, fordi jeg kunne ikke rigtigt lege med de andre børn og sådan nogle ting,' fortæller Sara.

Herunder kan du se videoen, hvor Sara også fortæller om en særlig fobi, hun lider af:

