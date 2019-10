Det viser sig, at Sidsel fik hygget sig en hel del mere med Casper, end vi så på skærmen.

Sidsel er tilbage i ‘Ex on the Beach’, og i aftenens afsnit gik det hedt for sig mellem hende og eksen Frederik.

Det viser sig dog, at det ikke kun var Frederik, som Sidsel hyggede sig gevaldigt med i afsnittet. Det er blot ikke alt, der kom med i afsnittet:

– Jeg kyssede ikke mest med Frederik, de har bare klippet mine kys med Casper ud. Jeg var vildt forvirret første aften, for jeg synes, at begge drenge var dejlige, og så ville de begge have mig. Så jeg tænkte bare, at jeg ville kysse en masse med dem begge, det er bare kun kommet med, at jeg kysser meget med Frederik. Jeg kyssede vildt meget med Casper, så det er lidt underligt, at det ikke er med, fortæller Sidsel, men fortsætter så:

– Jeg tror, årsagen skyldes, at produktionen gerne ville have, at jeg skulle gå efter Frederik. Jeg tænker, at det er det, der giver bedst underholdning, fordi Tessie blev så ked af det. Ikke at de sagde det til mig, men det virker bare sådan, når nu de har klippet det andet fra. Jeg fik jo ikke at vide, hvorfor jeg kom ind på netop det tidspunkt, som jeg gjorde, men jeg synes, at det er åbenlyst, hvorfor jeg tjekkede ind i villaen lige på det tidspunkt.

– Jeg havde faktisk lidt ondt af Tessie, fordi hun tydeligvis ikke turde at stå frem og sige, at hun var vild med ham. Hun sagde jo mange gange til mig, at der ikke var noget mellem dem, men alligevel blev hun så ked af det. Det var bare synd, tilføjer Sidsel.

Se næste afsnit ‘Ex on the Beach’ i morgen klokken 22.00 på Kanal 4 og Dplay.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk