Den 20-årige Sara har stor respekt for Amalie Szigethy.

I løbet af de mange forskellige reality-programmer, der har kørt gennem årene, har der været utallige realitystjerner på skærmen.

Nogen huskes bedre end andre, men ‘Ex on the Beach’-deltageren Sara har særligt én realitystjerne, som har en plads i hendes hjerte.

»Amalie Szigethy er mit reality-idol. Mega stor respekt til hende. Særligt fordi hun har udviklet sig så meget de her år, siden hun var med i ‘Paradise Hotel’. Hun er virkelig så nice, og jeg elsker hende bare,« forklarer Sara og uddyber:

»Det er ikke, fordi jeg synes, at jeg minder om hende, da jeg vil sige, at jeg er lidt mere begavet. Ikke noget ondt der. Men de ting, som hun gør, er bare vildt sejt. Mega flot gået af hende,« synes jeg.

Amalie Szigethy er i dag blevet en populær blogger og Instagrammer, og det har Sara også selv en drøm om at blive.

Hun har længe tænkt på at starte en YouTube-kanal og har nu en plan om at gøre det efter sin deltagelse i ‘Ex on the Beach’, da hun efter sin tv-medvirken forhåbentlig nemmere kan få en større følgerskare.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk