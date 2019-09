René synes bestemt, at det var mærkeligt at se sig selv græde så meget på tv.

Der kom for alvor gang i villaen i ‘Ex on the Beach’, da Mark i aftes tjekkede ind i Kanal 4-programmet.

Først kyssede han med Mathilde, derefter Tessie og til slut Julie. Det skabte splid mellem både drenge og piger, og særligt René var rigtig ked af, at Tessie og Mark var sammen og ligeledes endte med at sove sammen i suiten. Han fældede derfor en hel del tårer i afsnittet, selvom han blev ved med at sige, at han havde lovet sine venner, at han ikke ville græde på tv.

René er derfor også sikker på, at hans venner får sig et godt grin, når de skal se afsnittet:

»Mine venner kommer nok til at grine af mig, når de ser afsnittet. Det er der ingen tvivl om. Men omvendt så kender de mig godt og ved, at jeg til tider har følelserne uden på tøjet, så der skal nok være masser af trøst fra dem også. Jeg vil også hellere stå ved mine følelser end at være følelseskold. Jeg fortryder derfor heller ikke, at jeg græd, selvom jeg havde lovet mine venner det, jeg må nok bare give dem en kvajebajer. Så bliver de nok okay med det,« fortæller René til Realityportalen.dk.

»Jeg må indrømme, at jeg overrasket over min reaktion så tidligt over Tessie, og det kommer også som en overraskelse for mig, at jeg ender med at græde så meget, som jeg gør. Nu giver jeg ikke give alkoholen skylden, men selvfølgelig gør det altid, at man har lidt lettere til tårer. Det er dog mærkeligt at se sig selv græde på tv, det vil jeg gerne indrømme,« fortsætter han og tilføjer, at det ikke er første gang, han har grædt over en pige:

»Jeg har da selvfølgelig fældet en tåre over en pige før, men det er bestemt ikke hverdagskost for mig herhjemme i Danmark.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk