Senere i år bliver to 'Ex on the Beach'-stjerner forældre for første gang.

Caroline Godrim og Mathias Severinsen blev kærester, da de begge medvirkede i første sæson af Kanal 4-programmet ‘Ex On the Beach’.

Parret forblev sammen efter hjemkomsten, og tilbage i december kunne de afsløre, at de var flyttet sammen i et 130 kvadratmeter stort hus på en gård i Herning, hvor Caroline kunne få sig en træningsstald til heste. Mathias fortalte dengang, at de var glade for at have fået et hjem, hvor der også var plads til børn i fremtiden. Det viser sig dog nu, at den fremtid er kommet hurtigere end forventet for den 25-årige Mathias og 22-årige Caroline:

– Jeg er gravid! Og vi er så evige taknemmelige, glade og lykkelige over endelig at kunne dele den største nyhed i vores liv med jer. Vi kan slet ikke vente til jul med at møde vores lille guldklump, afslører Caroline på sin Instagram-profil.

– I gennemsnit tager nybagte fædre 13 kilo på i deres første år som far, så Caroline bliver tyk nu, for at jeg kan blive tyk til december. Glæder mig som en tosse til at blive far til den lille guldklump. Jeg kunne ikke ønske mig en bedre mor til min lille bandit, skriver Mathias på sin Instagram-profil.

– Det bliver fantastisk at blive forældre, og vi glæder os meget til den 15. december hvor jeg har termin. Kønnet skal nok blive afsløret før eller siden, men indtil videre forbliver det mellem Mathias og jeg. Vi vil gerne holde spændingen lidt endnu. Det var ikke planlagt, at jeg skulle være gravid, men der var ingen tvivl om, at vi skulle beholde barnet, da jeg fandt ud af det. Jeg fandt dog også meget sent ud af, jeg var gravid, uddyber Caroline overfor Realityportalen.dk.

Se det fine billede af parret med scanningsbilledet herunder:

Privat Vis mere Privat

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk