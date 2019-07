Selvom de har været ramt af utroskab, så er det alligevel endt med et bryllup for et af årets 'Ex on the Beach'-par.

Lige nu fester paradisoerne og ‘Ex on the Beach’-stjernerne i Sunny Beach, og midt i alle festerne ser det ud til, at et af forårets helt store brud er blevet fejet af bordet. Mikkel Søndergaard og Amanda Mogensen, som fandt sammen i ‘Ex on the Beach’, men efterfølgende slog op, da Mikkel var Amanda utro med hele tre andre piger, står igen som værende i et forhold på Facebook.

Men det stopper ikke der. På sin Instagram-profil har Mikkel lagt en video og to billede op i en serie med ordene:

'Just Married. Jeg elsker dig skat.'

På videon kan man se Mikkel gå på knæ for Amanda og spørge, om hun vil gifte sig med ham, hvorefter hun svarer ja. Det første billede er af deres ringe, som sidder på samme finger, som de har fået tatoveret hinandens forbogstaver. Det næste billede er af deres håndled, hvor de har fået tatoveret teksten “Just married”.

På Mikkels Instastory kan man desuden se de to blive gift over fire stories, som blev lagt på for 16 timer siden. Så alt tyder altså på, at parret har taget et par store skridt på ferien i Sunny Beach – så er spørgsmålet bare, om talemåden “Hvad der sker i Sunny – bliver i Sunny” holder stik, eller om Amanda og Mikkel fortsætter som ægtefolk herhjemme.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Mikkel eller Amanda, som formodentlig enten sover brandert ud eller nyder deres første hvedebrødsdag sammen.

