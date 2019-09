Jeppe bekræfter, at han dater Fie Laursen - og han løfter sløret for, hvad han faldt for ved 'Ex on the Beach'-deltageren.

Kærligheden blomstrer igen mellem Fie Laursen og Jeppe Risager, der sammen medvirkede i den anden sæson af Kanal 4-serien ‘Ex on the Beach’. Her fandt de sammen tidligt i sæsonen, men den gode stemning varede ikke ved, og da de kom hjem til Danmark, var de uvenner. Indtil nu.

Fie Laursen afslørede tidligere torsdag over for Realityportalen, at de to igen var blevet gode venner og var begyndt at date. Også Jeppe bekræfter nu de glædelige nyheder.

»Ja, vi er begyndt at ses med hinanden igen. Det er meget hyggeligt. Vi skrev, mens hun havde det lidt svært – og så udviklede det sig stille og roligt,« siger Jeppe til Realityportalen.

“Jeg tror, vi bliver kærester”

Han fortæller, hvorfor han igen faldt for Fie, som han også var sammen med under optagelserne til ‘Ex on the Beach’ tidligere i år.

»Vi tager ikke tingene så seriøst. Vi griner bare og nyder livet,« siger ‘Ex on the Beach’-deltageren.

Jeppe siger, at de to nu står offentligt frem med deres forhold, fordi det føles naturligt. Fie har fortalt Realityportalen, at hun ikke er i tvivl om, at de to bliver kærester – og det udelukker Jeppe bestemt ikke.

»Man ved jo aldrig. Det må tiden jo vise. Jeg tror nok på, at det sker, ja,« slår han fast.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk