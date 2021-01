Emily har det helt fint med, at kameraet kører, mens hun har sex. Dog er det en knap så fed situation for hendes forældre.

Det er første gang, at 20-årige Emily Beck Nielsen fra Sønderjylland deltager i et realityprogram, men det betyder ikke, at hun holder sig tilbage.

Hun kommer ind i villaen som Jeppe Bjerregaards eks, og ret hurtigt har hun deltaget i en sekskant og er endt under lagnerne med flere af fyrene – heriblandt Jonas Arnesen og Jeppe Bøg Risager.

»Jeg fortryder intet, som jeg har gjort i ‘Ex’, da jeg har været mig selv hele vejen igennem. Alt, hvad jeg har gjort derinde, kunne også ske “hjemme”, altså udenfor kameraet. Jeg er en person, som lever i nuet og tager tingene, som de kommer. Som jeg plejer at sige: “Hellere fortryde at du gjorde det, end fortryde at du ikke gjorde,« siger Emily til Realityportalen.

»At seerne skal se mig have sex på tv, gør mig intet, du kan jo ikke se selve akten, og det, du ser, gør mig ikke noget. Vi render jo alligevel alle rundt i bikini og undertøj hele tiden,« siger hun.

Foto: Discovery Networks Denmark Vis mere Foto: Discovery Networks Denmark

Både da det kom frem, at Emily er en af deltagerne i ‘Ex on the Beach’, og nu hvor programmet kører, er ingen i omgangskredsen blevet overrasket.

Men én ting er, hvad de venner, som hun jo plejer at feste og dele det meste med, mener. Noget andet er, hvordan hendes nære familie ser på det.

»Mine forældre synes selvfølgelig ikke, at det er det fedeste, at jeg blandt andet har haft en sekskant på tv, men de kender mig så godt, at de ved, at jeg gør de ting, jeg har lyst til og skider på, hvad andre tænker om mig,« forklarer Emily.

Heldigvis oplever hun alligevel, at både familien og vennerne støtter 100 procent op omkring alt det, der følger med, når man er deltager i et realityprogram som ‘Ex on the Beach’.

»Det betyder utroligt meget,« siger hun.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.