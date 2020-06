Camilla Thobys krop har udviklet sig meget de seneste år, og selvom hun i dag aldrig har været tungere, så har hun heller aldrig været gladere.

Camilla Thoby fra ‘Ex on the beach’ vejer i dag 68 kilo, som er det samme, som dengang hun var gravid med sin søn. Camilla, der plejede at veje 58 kilo, fik for år tilbage en slem og langvarig kyssesyge, der gjorde, at hun tog ti kilo på. Camilla ser det dog som en befrielse at have fået kyssesyge, da hendes livsstil forinden var gået hen og blevet et fanatisk fitnessliv.

»Da jeg trænede, var jeg meget fanatisk, og jeg skulle bare holde mig under 60 kilo. Jeg kunne ikke blive slank og tonet nok, og jeg var aldrig tilfreds og gud forbyde, om jeg fik lidt brede hofter,« fortæller Camilla til Realityportalen.

Kyssesygen stoppede Camillas træning brat, og gav hende en helt anden krop, som hun i dag er glad for.

»Jeg var slet ikke glad på samme måde som nu. Jeg tænkte hele tiden over, hvad jeg spiste og, hvor meget jeg spiste. Jeg fik dårlig samvittighed, hvis jeg spiste lidt slik eller kage, hvilket jeg jo elsker, og så skulle jeg piske mig gennem en hårdere træning, for at det ikke satte sig. Nu nyder jeg livet og spiser, hvad jeg har lyst til,« fortsætter Camilla.

Camilla arbejder til daglig i et fitnesscenter, men hun er ikke bekymret for, at hun vil falde tilbage i samme fanatiske træningsmønster igen.

»Jeg er meget fysisk aktiv på mit arbejde, så jeg har ikke den store energi til at forblive i mit center for derefter at træne, når jeg får fri. Så vil jeg egentlig bare gerne hjem,« griner Camilla, der ikke har et mål om at tabe de ti ekstra kilo igen.

»Jeg vi ikke tabe mig som sådan, og jeg går ikke rigtigt op i tallet på vægten. Det er bare sjovt at tænke på, at det er den vægt, jeg havde som højgravid. Nu vil jeg gerne bare vedligeholde min krop, være sund og måske tones lidt op. Men det er bestemt ikke noget, jeg har travlt med.«

Se billederne herunder af Camilla fra 58-68 kilo med og uden trænet krop.

Billedet til venstre er efter jeg havde født og aldrig trænet Billedet til højre er fra nu hvor jeg heller ikke rigtigt træner, men kiloene har sat sig lidt mere rundt omkring end bare på maven, fortæller Camilla. (Foto: privat) Foto: Privat Vis mere Billedet til venstre er efter jeg havde født og aldrig trænet Billedet til højre er fra nu hvor jeg heller ikke rigtigt træner, men kiloene har sat sig lidt mere rundt omkring end bare på maven, fortæller Camilla. (Foto: privat) Foto: Privat

Billedet til venstre er fra da jeg trænede og var meget utilfreds med min krop. Billedet til højre er fra nu, hvor jeg er glad for min krop, fortæller Camilla. (Foto: privat) Foto: Privat Vis mere Billedet til venstre er fra da jeg trænede og var meget utilfreds med min krop. Billedet til højre er fra nu, hvor jeg er glad for min krop, fortæller Camilla. (Foto: privat) Foto: Privat

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: