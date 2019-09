René var enormt skuffet, da han måtte droppe ud af gymnasiet, og han endte med at isolere sig selv.

Dem, der har fulgt med i den tredje sæson af ’Ex on the Beach’ vil uden tvivl have lagt mærke til René. Han er fuld af energi og spøjse kommentarer, og han virker bestemt ikke som typen, der har en bekymring i livet.

Men René har ikke altid været den udadvendte type, han er i dag. Efter gymnasiet fandt han et fællesskab som gadesælger med gode kollegaer, der opfordrede ham til at arbejde med sig selv og bare springe ud i livet.

Starten på hans gymnasietid derimod gik bestemt ikke som smurt, og René endte med at isolere sig selv fuldstændig.

– Mit største nederlag var, da jeg droppede ud af 1.g. Jeg var åbenbart overhovedet ikke klar. Det var svært for mig at skulle hjem og sige til mutti, at jeg havde valgt at droppe ud. Så sad jeg bare hjemme i et halvt år uden at lave noget – andet end at træne og spille computer. Det var meget mærkeligt, lyder det ærligt fra René.

René havde altid været dygtig i folkeskolen, men kravene i gymnasiet kom som et chok og overvældede ham.

– I folkeskolen fik jeg 12-taller uden overhovedet at prøve eller række hånden op, og så kommer jeg i gymnasiet og ser mine første standpunktskarakterer med 00 og 02 i det hele, fordi jeg ikke rakte hånden op. Jeg var vant til, at mine lærere bare vidste, jeg var god, men i gymnasiet skal man vise det, forklarer René, der indså at han skulle tage sig sammen.

Men han kunne ikke slippe følelsen af, at det var for sent. Så han besluttede at droppe ud.

– Jeg følte nok bare ikke lige, jeg havde fokus til det, og jeg havde en kæreste, som stadig gik i folkeskolen der. Jeg havde nok også valgt en forkert linje. Der var bare mange ting, jeg ikke lige fik til at passe sammen, forklarer René om den endelige beslutning.

Året efter startede han igen i gymnasiet, og denne gang var han heldigvis mere parat. René gennemførte omsider sin uddannelse, og siden gymnasiet har han arbejdet som gadesælger, hvilket har givet ham succesoplevelser, selvtillid og venner for livet.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk