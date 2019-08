En velkendt reality-hunk bliver inden længde aktuel i hele to 'Landmand'-programmer på TV 2.

Sidste efterår medvirkede den unge landmand Troels Hymøller i ‘Landmand søger kærlighed’. Desværre havde han ikke heldet med sig til at finde den eneste ene, men i foråret 2019 fik han en ny mulighed for at finde sig en sød pige i et dating-program.

Denne gang var det i ‘Ex on the Beach’ på Kanal 4, men selvom Troels heller ikke fandt kærligheden her, vendte han hjem til Danmark med endnu en uforglemmelig oplevelse i rygsækken.

Det viser sig dog, at det ikke bliver det eneste, vi får at se til Troels på skærmen i år. Inden længe vender han nemlig tilbage i hele to TV 2-programmer.

»Jeg skal være med i sæson seks af ‘Landmand søger kærlighed – ekstra’ og sæson to af ‘Mænd, mad og kærlighed’«, afslører Troels til Realityportalen.dk.

I ‘Landmand søger kærlighed – ekstra’ mødtes Troels til en snak med Lene Beier om jagten på kærligheden. og i ‘Mænd, mad og kærlighed’, der har premiere i aften, lærte kokken Claus Holm ham at gå i køkkenet med kærlighed, så han kan lave en romantisk middag til en, han holder af.

Og Troels mener bestemt, at han har fået noget ud af deltagelsen:

»Jeg er da blevet lidt bedre til at lave mad, og det var sjovt at være med,« forklarer han og tilføjer, at han nyder at lave tv:

»Det er altid rart at have lidt andet at lave end at passe køer hele tiden,« griner han.

Hvornår de to afsnit med Troels sendes, ved han endnu ikke.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk