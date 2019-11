Tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Tessie melder klart ud, hvad hun mener om sine meddeltagere.

Den tidligere ‘Ex on the Beach’-deltager Tessie melder nu ærligt ud, hvad hun mener om programmet.

I en story på Instagram skriver hun, at hun aldrig kunne finde på at deltage i ‘Ex on the Beach’ igen.

'Hvis jeg skal lave tv igen, skal det være noget, der viser mig, som den jeg er og ikke handler om sex, druk og fester. Det var sjovt at opleve, men jeg blev til en anden, mens jeg var med, og jeg fortrød en masse bagefter,' fortæller Tessie.

Brudt kontakt med tidligere deltagere

Tessie har heller ikke længere kontakt til særlig mange af de tidligere meddeltagere i ‘Ex on the Beach’, og det er der en helt speciel grund til:

'Mange folk er efter min mening falske,' skriver Tessie i sin Instagram-story.

'De siger én ting til dig og ti ting til andre, når du ikke er til stede.'

Efter Tessie deltog i ‘Ex on the Beach’ fandt hun sammen med tidligere ‘Robinson’-deltager Baris.

Forholdet har ikke været helt gnidningsfrit, og det mener de selv, at sociale medier bærer en del af skylden for.

Tessie slutter dog sin story af med en kærlighedserklæring til Baris.

Hun skriver, at der ikke er noget, hun ikke kan lide ved ham, og at han er både kærlig og forstående.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk