En af 'Ex on the Beach'-deltagerne åbner nu op omkring sin noget anderledes fortid.

Når næste afsnit 'Ex on the Beach' ruller over skærmen på søndag, fortæller Tabita op omkring sin fortid som Jehovas Vidne over for Fie og Liv.

Og det viser sig, at der særligt er én ting, som kommer meget bag på de to piger, da Tabita åbner om.

»Det værste ville være, hvis en, der hedder Martin, kom ind. Det var ham, som jeg var min mand utro med. Min eksmand,« forklarer Tabita, da hun bliver spurgt til, hvilken eks hun frygter:

»Din mand?« udbryder Fie.

»Ja, jeg har været gift. Det er, fordi jeg har været Jehovas Vidne, og så måtte man ikke have sex før ægteskab, og derfor blev jeg gift med ham, jeg var kærester med. Og vi snakker stort bryllup, hvid kjole – det hele,« fortæller Tabita og fortsætter:

»Vi var gift i et år. Hele det her med, at man er gift, og en eller anden dag vågner man bare op og tænker: 'Helt seriøst, hvad er det, jeg har gang i?' Jeg kan se på alle andres liv, at de har det mega fedt, og jeg sidder her og er gift som 19-årig, hvad laver jeg?«

»Wow! Snakker du så slet ikke med din familie?« spørger Fie overrasket.

»Nej,« svarer Tabita.

»Hvordan har du det med det?,« fortsætter Fie.

»Det er svært,« fortæller Tabita ærligt.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.