Nu sniger coronavirussen sig også ind på realitystjernernes liv. Reality-deltageren Amanda, der er kendt fra ‘Ex on the Beach’, ligger lige nu syg derhjemme med opkast, feber, koldsved og forkølelse. Noget, man normalt ikke ville blive skræmt over, men som i netop denne tid kan få selv den stærkeste til at frygte det værste.

»Ud fra hvad jeg har læst mig til, så har jeg alle symptomerne på covid-19, så det er lidt fucked up,« fortæller Amanda i en Instagramstory onsdag aften.

»Jeg har det værste immunforsvar i hele verden. På trods af at jeg ikke ser syg ud, så er jeg ligbleg, og jeg sveder af helvedes til. Jeg tog min temperatur under tungen, og den var 38,9,« fortæller hun.

Isolerer sig fra omverden

Udover at have det fysisk dårligt, så påvirker det også realitystjernen mentalt:

»Jeg har det rigtig dårligt, for jeg frygter virkelig døden… Men jeg bliver indendøre, selvfølgelig, og plejer mig selv.«

»Jeg har ringet til lægen, og hun sagde, at jeg skal blive ved med at gøre, hvad jeg gør. og det er bare at ligge her og passe mig selv. Jeg har det rigtig noieren,« fortæller Amanda.

‘Ex on the Beach’-baben prøver dog at holde hovedet koldt, trods omstændighederne, da der stadig er en sandsynlighed for, at det bare er en almindelig influenza.

Artiklen er bragt i samarbejde med realityportalen.dk.