Eva Lundberg er glad for, at Carsten Jensen nu har fundet lykken, selv om de ikke har haft kontakt siden skilsmissen i 'Gift ved første blik'.

»Jeg synes, det er dejligt, han har fået en kæreste. Jeg ønsker ham al mulig held og lykke. Du kan ikke se, jeg smiler, men det gør jeg virkelig. Han fortjener det så absolut.«

Det er Evas umiddelbare reaktion, da B.T. spørger hende ind til Carstens nye udkårne. Selvom Eva ikke var bekendt med, at Carsten havde fået en kæreste, kom det ikke bag på den 52-årige 'Gift ved første blik'-deltager, at hendes nu eks-mand hurtigt ville finde en ny kæreste.

»Jeg havde en fornemmelse af, at Carsten hurtigt ville få en kæreste. Det er sådan, Carsten er. Han ville jo så gerne have en kæreste,« forklarer hun.

Ægteskabet mellem Eva og Carsten har båret præg af en række stridigheder. Derfor har det ikke just været et nemt ægteskab, og i aftenens afsnit blev de skilt.

I dag har Eva og Carsten da heller ingen kontakt. De har ikke snakket sammen siden juli måned, og det ærgrer Eva, som stadig føler, der er løse ender imellem dem.

»Et eller andet sted synes jeg, der er nogle ting, som ikke er færdiggjort. Jeg er nok sådan et menneske, der godt kan lide, at når man har haft noget sammen, skal man også gå hver til sit med ro og orden, for dermed afslutte tingene på en god måde i fællesskab.«

Eva er kommet videre - har selv mødt én

Trods den ifølge Eva ærgerlige afslutning på ægteskabet, går livet videre. Sådan har Eva også tænkt, og hun har da også selv fundet en mand.

Eva fra 'Gift ved første blik'. Foto: Snowman Productions Vis mere Eva fra 'Gift ved første blik'. Foto: Snowman Productions

»Han hedder Mads. Vi skriver og taler sammen hver dag, men jeg vil ikke kalde os kærester endnu. Jeg synes stadig, man skal kende hinanden lidt dybere, før man bliver kærester,« siger Eva og tilføjer:

»Men jeg har ikke travlt. Jeg tror på, at jeg en eller anden dag møder et menneske, jeg gerne vil dele livet med. Om det bliver Mads, ved jeg ikke helt endnu. Det kan godt være,« fortæller en grinende Eva.

Og selvom det ikke endte lykkeligt for Eva og Carsten, fortryder Eva ikke sin deltagelse i programmet.

»Det har været ekstremt lærerigt. Jeg har lært, det er i orden at være følsom. Før var jeg tilbøjelig til at lægge et skjold over mig. Det har jeg ikke gjort i dette program, og det fortryder jeg ikke.«