TV 2 Zulu sender i øjeblikket det meget omtalte program 'Date mig nøgen'. Filosof og debattør Eva Agnete Selsing bryder sig ikke om programmet.

Eva Selsing mener, programmet er med til at påvirke unge til at tro, det for eksempel er okay at sende nøgenbilleder.

»Manglen på fordømmelse gør, at de unge ikke oplever nogen moralsk kritik af for eksempel det at dele nøgenbilleder. Alt er bare okay. Det er udtryk for en skamløs, vulgær kultur. Det er enormt hyklerisk, at vi på den ene side gerne vil have, at de unge behersker sig, og på den anden side undlader at fordømme de her taberprogrammer moralsk,« siger Eva Selsing til Kristeligt Dagblad.

Det er Sune Roland, indholdschef på TV 2, dog meget uenig i.

Sune Roland, programchef hos TV2. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sune Roland, programchef hos TV2. Foto: Liselotte Sabroe

Han har selv tillid til, at de fleste unge er klar over, at man ikke skal sende nøgenbilleder af sig selv, bare fordi der er nøgne mennesker på tv eller på internettet. Derudover mener han ikke, at 'Date mig nøgen' og nøgenbilleder er det samme.

Eva Selsing mener ifølge Kristeligt Dagblad også, at frygten for tabuer er så enorm, er man konstant forsøger at overskride grænser, og synes, det næsten er blevet en konkurrence om at finde noget, der hele tiden er 'endnu mere ulækkert, mere chokerende, mere nøgent og mere vulgært' og henviser til 'Date mig nøgen'.

Selvom Sune Roland fortæller, at 'Date mig nøgen' er et program, hvor man ser naturlige kroppe, hvor der er plads til alle slags, mener Eva Selsing ikke, programmet har noget med naturlighed at gøre. Hun mener det er direkte det modsatte, fordi deltagernes kærlighedsliv bliver afgjort af, 'hvor meget appelsinhud de har, og hvor meget deres bryster hænger'.

Naturlighed kan man i Eva Selsings optik finde i svømmehallen eller på stranden, hvor man ikke vurderer hinanden, men bare er tilstede, som man er skabt.

Eva Agnete Selsing bryder sig ikke om programmet 'Date mig nøgen'. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Eva Agnete Selsing bryder sig ikke om programmet 'Date mig nøgen'. Foto: Thomas Lekfeldt

Sune Roland er dog godt klar over Zulus ansvar i forhold til, hvordan de fremstiller de medvirkende, fortæller han til Kristeligt Dagblad.

Selvom det i høj grad er de slanke og trænede, der bliver valgt til at tage med på date, betyder det ikke, at de andre deltagere går derfra med en fornemmelse af, at deres kroppe ikke er pæne.

Sune Roland fortæller til Kristeligt Dagblad, at han i høj grad oplever, at dem, der bliver valgt fra, i stedet er glade, fordi de undervejs i programmet også bliver rost for noget ved deres kroppe, de ikke selv er tilfredse med.

Programmet bliver vist hver mandag på TV 2 Zulu.

Er du enig med Eva Selsing?