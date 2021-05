Når duoen 'Fyr & Flamme' skal forsvare de danske farver til Eurovision, bliver det ikke uden tilskuere, som det var til Dansk Melodi Grand Prix.

Sangkonkurrencen har nemlig fået lov til at lukke 3.500 tilskuere ind i Ahoy Arena i Rotterdam.

Det skriver Sky News.

Det svarer til en belægning på godt 20 procent af arenaens kapacitet.

Kun tilskuere, der købte billet til sidste års Eurovision, som blev aflyst, får mulighed for at købe en billet til årets show, der bliver afholdt under skarpe covid-19 restriktioner for at sikre sikkerheden for deltagere, fans, medarbejdere og pressen.

Alle skal kunne fremvise en negativ coronatest, der højst er 24 timer gammel, og man skal samtidig være villig til at tage en ny test fem dage efter begivenheden.

Martin Osterdahl, der er Eurovision-chef, udtrykker glæde over, at de hollandske myndigheder har gjort det muligt at få tilskuere ind til sangkonkurrencen samt de to semifinaler og seks lydprøver for musikerne.

»Hele verden kigger med, når vi næste måned bringer Eurovision tilbage, og mens millioner vil nyde konkurrencen på tv og online, er vi glade for at deltagerne, delegationerne og medarbejdernes hårde arbejde også kan deles med et publikum i Ahoy Arena,« siger han.

Eurovision-finalen finder sted 22. maj.