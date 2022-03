Vil du stemme på Ukraine ved Eurovision i år udelukkende i sympati for Ruslands invasion af landet?

Selvom man endnu ikke har fundet alle de lokale vindere rundt omkring i Europa, har bookmakerne længe haft Ukraines Eurovision-bidrag som storfavorit til at vinde sangkonkurrencen, og i Danmark møder det ukrainske Eurovision-bidrag nu også stor sympati.

I en ny YouGov-undersøgelse svarer 18 procent af danske Eurovision-seere 'ja' til at stemme på Ukraine, uanset om de kan lide sangen eller ej.

62 procent svarer 'nej', mens de sidste 20 procent svarer 'ved ikke'.

Kalush Orchestra.

Synes du, man skal stemme på Ukraine ved Eurovision, uanset om man kan lide sangen eller ej?

DR's mangeårige Eurovision-ekspert Ole Tøpholm er overrasket over resultatet.

»Allerhelst vil jeg jo gerne, at man lytter til musikken og ser på de forskellige shows og så stemmer på det, der falder i ens smag. Men man bare bare erkende, at følelserne spiller meget ind i disse uger, hvor hele nyhedsbilledet af fyldt med historier om krigen i Ukraine,« lyder det først fra Ole Tøpholm.

»Jeg synes egentlig, at tallet er højt (de 18 procent, der svarer 'ja', red.), for normalt plejer de danske seerstemmer sig at koncentrere sig omkring vores nabolande,« fortsætter han og tilføjer:

»Så at følelserne spiller så meget ind, synes jeg på den ene side er meget naturligt, fordi alt handler om Ukraine lige nu, men på den anden side vil det også være usædvanligt fra dansk side, hvis det betyder, at Danmark rent faktisk giver Ukraine 12 point.«

Dårlige odds til Danmark I weekenden vandt gruppen Reddi det danske Melodi Grand Prix med sangen 'The Show'. Bookmakerne har endnu ikke den store fidus til de danske vinderchancer. Ole Tøpholm tror heller ikke, at Danmark når til tops i år. »Danmark skal være tilfreds med en finaleplads. Så er det ikke til at vide, om det bliver en 15. eller 25. plads, men toppen når vi nok ikke.«

Eurovision 2022 afholdes i år i Torino i det nordlige Italien, efter at rockbandet Måneskin sidste år vandt i Rotterdam.

Ukraine stiller op med rapgruppen Kalush Orchestra og nummeret 'Stefania', der i en verden uden en russisk invasion, formentlig slet ikke ville klare sig særlig godt,« vurderer Ole Tøpholm.

»Isoleret set ville sangen ikke have en chance for noget som helst, hvis den var kommet fra et hvilket som helst andet land. Det er en hiphopsang - vi ville slet ikke bruge tid på at tale om, den, hvis den for eksempel havde været fra Moldova eller Rumænien.«

Ole Tøpholm tilføjer, at der uden tvivl vil være en masse opmærksomhed omkring det ukrainske Eurovisionhold både før, under og efter deres optræden, men om det automatisk bliver et hit hos de mest dedikerede Eurovision-fans, er han mere usikker på.

Den tyske grandprix-deltager Malik Harris viste forleden ved det tyske melodigrandprix sin støtte til Ukraine med en hilsen på sin guitar. Foto: Hannibal Hanschke/Pool via REUTERS

»Jeg tror, at blandt de mest hardcore fans, altså dem der møder op til Eurovision, der er min fornemmelse, at man er lidt afventende. Ingen tvivl om at Ukraine får et kæmpe bifald, når de er på scenen, men derfra til at det bliver en fanfavorit rent sangmæssigt, det tror jeg ikke. Det bliver mere en opbakning til landet.«

Hvis Ukraine skulle gå hen og vinde, står man herefter i en helt ny situation, hvor man har et land, der højst sandsynligt ikke vil kunne være værter ved næste års Eurovision.

»Stafetten går ikke nødvendigvis bare videre til andenpladsen. Man tager en forhandling om det i EBU (The European Broadcasting Union) om, hvad man så gør. En model kunne være, at en af Ukraines naboer som Polen eller Rumænien holder det, eller at et helt tredje land tilbyder at gøre det kvit og frit med ukrainsk fokus,« forklarer Ole Tøpholm og tilføjer:

»Det er ikke skrevet ned i nogle regler, hvad man gør i sådan en situation.«