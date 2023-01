Lyt til artiklen

Tilbage i maj haglede kritikken ned over DR-programmet 'Ellen Imellem'.

Nu skulle man så tro, at sagen var afsluttet, efter Pressenævnet i midten af december cementerede kritikken af programmet.

Her blev det slået fast, at de tre klagende forskere, der medvirkede, ikke havde samtykket til at indgå på de præmisser, der først blev afsløret for dem bagefter: at værtens utraditionelle spørgsmål i virkeligheden kom fra konspirationsteoretikere og andet godtfolk.

Men nu fortæller de tre klagende forskere til Videnskab.dk, at sagen ikke er afsluttet for dem.

For både astrofysikprofessor Anja C. Andersen, sundhedsekspert Morten Elsøe og direktør for Statens Naturhistoriske Museum, Peter C. Kjærgaard, mener stadig, de mangler den uforbeholdne undskyldning, de bad om fra DR.

Efter Pressenævnet havde afgjort, at satireprogrammet havde handlet i strid med god presseskik, så udtalte DRs direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen, nemlig til DR, at man »respekterer afgørelsen«, selvom man ærgrede sig.

Ikke mindst fastlagde direktøren, at formålet havde været at skabe grobund for den sjældne dialog mellem skeptikere og fagpersoner – og at man desuden hæftede sig ved, at klagerne var medievante og ikke krænket på deres eget privatliv.

»Jeg beklager selvfølgelig, at de medvirkende ikke har følt sig ordentligt informeret,« sluttede Henrik Bo Nielsen.

I tredje afsnit af 'Ellen Imellem' sidder sundhedsekspert Morten Elsøe over for DR-journalist Ellen Kirstine Jensen, der i al hemmelighed får sine spørgsmål fra tykaktivisten Regina Fjendbo. Foto: DR

Men sundhedsekspert Morten Elsøe kalder nu over for Videnskab.dk den beklagelse for en »ikke-undskyldning«. På samme måde siger astrofysikprofessor Anja C. Andersen, at hun fortsat mangler »et udsagn fra DR, der siger, at de har lært noget af det her«.

Det samme gør den sidste af de klagende forskere, som har fået påmalet et dementi på de 'Ellen Imellem'-programmer, de medvirkede i på DRTV.

»Jeg mangler den uforbeholdne undskyldning fra DRs side. Jeg mangler simpelthen det helt almindelige, anstændige: 'Det er vi kede af. Det skulle vi ikke have gjort, det må du undskylde',« siger Peter C. Kjærgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum, til Videnskab.dk.

Over for mediet kalder DR-direktøren Henrik Bo Nielsen dog den manglende undskyldning for semantik.

»DR har begået et fejlskøn. Det har vi nu Pressenævnets ord for. Det tager vi til efterretning og gradbøjer ikke,« lyder det i et skriftligt svar.

DR. Foto: Mads Claus Rasmussen

Allerede i maj slog forskerne dog fast, at der ville blive brug for 'en uforbeholden undskyldning' fra DRs side for at rette op på, at de havde følt sig 'ført bag lyset' og for at dæmme den frygt, de havde for, at programmerne kunne så mistillid til videnskaberne.

Her fortalte fagforeningen DM til B.T., at man havde klaget direkte til DR og i samme ombæring meldt 'Ellen Imellem' til Pressenævnet.

»Det vil også være på sin plads, at der blev givet en uforbeholden undskyldning for den krænkende behandling, vores medlemmer har været udsat for, som jo gør, at der er rigtig mange, der tænker, om de tør stille op en anden gang. Det er i virkeligheden tilliden mellem medierne og dem, der stiller op i medierne for at bringe deres viden ud, der er på spil her,« lød det dengang fra fagforeningsformand Camilla Gregersen.

Ligeledes fortalte sundhedsekspert Morten Elsøe til B.T., at det for ham var vigtigt at få en uforbeholden undskyldning for det, han kaldte »en åbenlys etisk fejl« fra DRs side.

»Hvis programchef Jonas Delfs og hele redaktionen lægger sig fladt ned og erkender, at det her program var en fejl, undskylder og gør, hvad de kan for at rette op på det, så kan tilliden blive genopbygget. Alternativt skal DR tage afstand til den redaktion, der står bag, og det betyder vel i praksis, at de ansvarlige fyres.«

Men ingen er altså blevet fyret.

Og ifølge de tre klagende forskere, så har de stadig en undskyldning til gode – selvom DR mener, de har fået den.