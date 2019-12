Esben Dalgaard følte, at han bedre ville kunne spille rollen som nissen Grot, hvis han tog en masse kilo på. Så han begyndte at æde.

Det fortæller den 43-årige 'Tinka og Kongespillet'-skuespiller til B.T.

»Det er ikke filmtricks. Den der mave vælter ud over bæltet, og den er god nok – det er ikke en pude. Han er stor, ham Grot,« siger Esben Dalgaard, der dog måtte tage en kontroversiel kur i brug, da han skulle tilbage til sin normalvægt for at spille rollen som Anders i 'Hånd i hånd'.

»Det er svært at komme af med lortet igen, men det er ikke svært at tage på – der skal man bare æde. Jeg sætter uret til klokken to om natten, så står jeg op og spiser noget hvidt brød, drikker en liter kakao, og så går jeg i seng igen. Så sætter det sig.«

Grot (Esben Dalgaard Andersen), Birk (Jakob Femerling Andersen), Falke (Viilbjørk Malling Agger) og Tinka (Josephine Chavarria Højbjerg). Foto: Per Arnesen/TV 2

Karakteren Grot fra 'Tinka og Kongespillet' er en nisse, der ifølge skuespilleren er 'stor, godmodig og ikke den skarpeste kniv i skuffen', og Esben Dalgaard mente, at han nemmere ville kunne gå ind i rollen, hvis han selv blev en stor fyr.

»Det giver meget til en karakter, at man som skuespiller får noget fysisk fylde. Der er en scene, hvor Tinka og Lasse står på gulvet, og jeg sidder og sliber min økse, og da jeg rejser mig op, skygger jeg jo kraftedeme for hele billedet. Og det kunne man selvfølgelig snyde sig til, men det er en fed følelse at rejse sig op og være den største,« siger han og tilføjer med et smil:

»Så er der selvfølgelig Peter Gantzler, det kæmpe menneske (spiller nissen Aamund, red.). Han er svær at kæmpe med, men ellers er jeg den største, og det betyder noget.«

Esben Dalgaard var oppe at veje 188 kilo, mens 'Tinka og Kongespillet' blev optaget.

Paw Henriksen, Viilbjørk Malling Agger, Josephine Chavarria, Albert Rosin Harson, Rosita Gjurup, Christian Tafdrup, Neel Rønholt, Hadi Ka-koush, Ellen Hillingsø, instruktør Christian Grønvall og Esben Dalgaard, der alle medvirker i TV2's nye familiejulekalender 'Tinka og Kongespillet'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Herefter skulle han tilbage og indspille anden sæson af TV3-serien 'Hånd i hånd', hvor man ikke kunne forsvare, at hans rolle, Anders, havde taget så meget på siden første sæson. Og så måtte Esben Dalgaard i træningslejr.

Han har i skrivende stund tabt 26 kilo siden optagelserne i foråret. Det har han gjort ved at løbe og ved at træne på den spinningcykel, han har stående derhjemme. Og så har han benyttet sig af et trick, som han godt ved, er en smule kontroversielt.

»Jeg har fastet. Og det er ikke et råd, jeg vil give til alt og alle,« siger han.

»Det er ikke 5:2-kuren, hvor du må spise efter 16 eller sådan noget. Jeg fucking faster! Jeg spiser ikke noget i tre dage. Det vil sige 72 timer kun med vand og kaffe, og så har jeg tilladt mig selv at drikke Cola Zero.«

Der er blevet mindre af Esben Dalgaard, siden han indspillede 'Tinka og Kongespillet'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Skuespilleren mener, at alle kunne gøre det, hvis de ville. For ham har det bare krævet, at han havde et kryds i kalenderen og en konkret årsag til at tabe sig.

Men så har det selvfølgelig også hjulpet, at hans krop tilsyneladende er rimelig omstillingsparat.

»Jeg har det godt, jeg har god energi, jeg er i godt humør, træner og alt er godt. Så spiser jeg lidt på tredjedagen, og så gentager jeg det. Jeg kan godt tabe to kilo om ugen, og så går det jo stærkt,« siger han.

»Det er ikke sikkert, det er sundt eller er noget, alle kan, men i mit univers fungerer det, og min kone siger, jeg er rimelig omgængelig.«