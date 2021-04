Zentropa har de seneste tre år givet pæne millionoverskud.

Og mon ikke, overskuddet vil fortsætte efter de natten til mandag kunne fejre en Oscar for årets bedste internationale film for Thomas Vinterbergs 'Druk'.

Det troede erhvervsmanden Torben Røsler tydeligvis på inden Oscar-natten. Tilbage i marts købte han nemlig 17 procent, knap en femtedel, af Zentropa og fik samtidig en bestyrelsespost i selskabet. Det skriver Finans.dk.

Torben Røsler er god for over 300 millioner kroner og er især kendt for sin tid i fodboldklubberne Brøndby og Lyngby. Begge steder var han både storaktionær og bestyrelsesformand.

Zentropa-grundlæggerne Peter Aalbæk Jensen og Lars von Trier.

Det er ikke første gang, at Røsler viser interesse for Zentropa.

For 16 år siden var han nemlig tæt på at købe halvdelen af filmselskabet, som dengang manglede kapital.

Men først nu er det lykkedes erhvervsmanden at blive en del af virksomheden, som Nordisk Film ejer halvdelen af, mens Torben Røsler, Peter Aalbæk Jensen, Lars von Trier og Kristian Levring ejer den anden halvdel.

Og denne gang er de ikke kapital, der er omdrejningspunktet:

»Jeg er ikke blevet medejer af Zentropa, fordi jeg kommer med nogle finansielle muskler. Ledelsen har i stedet udtrykt, at de godt kunne bruge en medejer, som de kunne sparre med omkring forretningsudvikling,« siger Torben Røsler til Finans.dk.

Zentropa har de seneste tre år givet millionoverskud. Senest 6,7 millioner kroner efter skat i 2019.