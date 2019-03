Joey, Rachel, Monica, Phoebe, Ross og Chandler.

Intet er bedre, end når vennerne er samlet.

Men nu slår skaberen bag hit-serien Friends, Marta Kauffmann, fast, at der ikke vil blive udgivet flere afsnit med de seks amerikanske venner.

Hun forklarer, hvorfor hun mener, det ville være en dårlig idé, hvis man kastede sig over at lave mere Friends.

»Friends handler om en periode i livet, hvor vennerne er ens familile. Det er ikke sådan længere,« siger Marta Kauffmann.

Hun har også tidligere nægtet, at der skulle være en genforening med hovedrollerne i serien, men hun uddyber nu overfor magasinet Rolling Stones, hvorfor hun synes, det er en dårlig idé.

For selvom der stadig er stor interesse for serien, som Netflix købte rettigheder til for 657 millioner kr., så vil det ikke give mening at lave mere, siger Kauffmann.

»Alt, hvad vi ville gøre, er at sætte de seks skuespillere sammen, men hjertet i serien ville være væk.«

Hun kan heller ikke se, hvad nye afsnit skal bidrage med.

»Jeg ved ikke, hvad godt det ville gøre os. Serien klarer sig helt fint. Folk elsker den. En genforening kan kun skuffe,« siger Kauffmann.

Hun giver et fremtidigt afsnit en sigende titel:

'Den, hvor alle folk var skuffede.'