Hvad kom Michael til at bestille i sin eufori? Hvem bestemmer, at et af parrene skal til Riga? Og tror Maja egentlig selv på forholdet?

Endnu et afsnit af DRs populære datingprogram betyder endnu flere store spørgsmål. Her er fem af dem - og nogle af deres svar:

Er brasede kartofler tapas, når man er forelsket?

Et Ferrari-museum bliver en forlystelsespark. Gokart-pokaler bliver dekorative. Og Michael bliver pludselig Christinas type, efter hun ellers fortalte ham det modsatte på bryllupsdagen.

Christina og Michael er tilsyneladende så forelskede, at de med kæmpe 'ja, skat'-hat hopper grinende rundt og prøver alt, hvad Tarragona har at byde på - i hvert fald det, Michael vil.

Michael og Christina. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Michael og Christina. Foto: Snowman Productions ApS

Amfiteater, Ferrari-museum og tre tvivlsomme tapas-retter stod formentlig ikke øverst på Christinas ønkeliste, men parret er så boblende forelskede, at selv brasede kartofler bliver en eksotisk tapas-ret i deres selskab.

Omvendt bliver helt normal smalltalk om klarheden af vandet i Genevesøen hos Dennis og Anja til ligegyldigt 'fyld' i Anjas uforelskede øjne.

Og mens Maja og Frederiks forhold bryder sammen, fordi han ikke kan tage beslutninger (og jo, Frederik, selvom Maja overhørte det, hørte vi hørte godt, at du ville op i de to tårne i Bologna), er Christina helt okay med, at Michael tager en beslutning på begges vegne så hurtigt, at ingen af dem ved, hvad de har bestilt på restauranten.

Hvilket fører os til næste undren:

Hvad var den tredje ret?

B.T. har spurgt Michael, hvad de fik efter muslinger og brasede kartofler. Og det var flere kartofler, viser det sig.

'Den tredje ret var endnu en omgang kartofler med noget kød i. Vi vidste intet om, hvad vi havde bestilt,' skriver han i en sms.

Hvordan ser man nygift ud?

Henriette og Claus fejrer kærligheden med en gang bue og pil midt på gaden i Riga og kigger forvirrede på hinanden, da instruktøren spørger, om de er nygifte. For hvordan kan han se det?

Ser en kvinde nygift ud, når hun placerer den ene pil efter den anden lige i skiven og rosende undskylder sin overlegne sejr med et 'du lægger for mange kræfter i. Du skal bare være lige så slap som mig.'

Hvad gør du, hvis din partner snorker?

Eller ser en mand nygift ud, når han - efter at have bygget sin hustru et walkin-closet - køber Otrivin og avancerede næseplastre for at hun kan sove istedet for at købe hende et sæt ørepropper?

Eller har han i virkeligheden bare spurgt fotografen, hvorfor parret bliver filmet?

Hvorfor er Maja og Frederik blevet matchet?

Var man kynisk, kunne man insinuere, at DR også vælger par ud fra, hvad der er godt tv, og hvem der kunne skabe dramaer.

Men det er svært at råbe ad hinanden, når man slet ikke kommunikerer. Så det er i hvert fald ikke derfor, Maja og Frederik er blevet matchet.

Kommunikation er nærmest ikke-eksisterende mellem Maja og Frederik – sådan ser det i hvert fald ud. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Kommunikation er nærmest ikke-eksisterende mellem Maja og Frederik – sådan ser det i hvert fald ud. Foto: Snowman Productions ApS

Til B.T. fortæller Maja, at hun også selv har haft tidspunkter, hvor hun har været i tvivl om, hvad eksperterne havde set i dem som par.

Men der er også ting, man ikke ser på tv, fortæller hun.

»Der har også været gode oplevelser, men der skal jo selvfølgelig fortælles (på tv, red.), hvorfor vi har de udfordringer, vi har. Jeg tror ikke, man får et indblik i den humor, vi har sammen, og vi joker ret meget og er gode til at grine sammen.«

Hvem vælger destination?

Mens nærmest alle par jublende kan fortælle, at de skam havde gættet deres feriedestination, og selvom Claus med hviskestemme og nakkenus bedyrer, at han er 'ligeglad med, hvor det er henne - bare det er med dig', så kan Henriette ikke skjule skuffelsen.

Hvor ville du helst på bryllupsrejse?

»Riga? Det er jeg meget spændt på,« siger hun uden antydningen af et smil.

Hos DR fortæller man, at rejserne er bestilt, før parrene bliver gift, så de har ikke kunnet komme med ønsker inden.

Det er derfor ganske tilfældigt, når de gætter rigtigt.

»Det er produktionen, der bestiller rejserne. Efterfølgende beslutter eksperterne, hvilke par der skal til hvilken destination. Det gør de for at forsøge at 'matche' parrene med en destination, hvor de vil få nogle gode oplevelser, og hvor der er noget, der interesserer dem,« siger redaktør på 'Gift ved første blik', Stine Preem, til B.T.