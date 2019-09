I sidste uge spåede bookmakeren Danske Spil, at sangeren Anne Dorthe Michelsen ville ryge ud af årets 'Vild med dans' som den første, og det fik de ret i.

Så der er særligt én deltager, der må blive lidt nervøs efter, at de endnu en gang har kigget i krystalkuglen og kommer med deres bud på næste udstemte.

Danske Spil peger nu på forretningskvinden Birgit Aaby som mindst populære danser, og oddset-spillere får kun pengene 1,70 gange tilbage på, at hun bliver stemt hjem fredag aften.

»Det er klart Birgit Aaby og Frederik Nonnemann, der er i størst fare for at ryge ud på fredag. De får egentlig nogle udmærkede point af dommerne, men det ser ikke ud til, at publikum hjælper dem ret meget. Derfor er de vores favorit til at blive stemt ud til odds 1,70,« siger Mathias Reimer Larsen, oddssætter hos Danske Spil, om den tidligere 'Løvens hule'-dommer og hendes professionelle dansepartner.

Birgit Aaby er ganske enkelt ikke dygtig nok til at fortsætte i 'Vild med dans', mener bookmakerne. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere Birgit Aaby er ganske enkelt ikke dygtig nok til at fortsætte i 'Vild med dans', mener bookmakerne. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

Men heller ikke Oscar Bjerrehuus skal vide sig alt for sikker, mener bookmakeren. Tidligere var Umut Sakarya favorit til at ryge ud på grund af sit ringe dommertække, men han nyder tilsyneladende større opbakning hos seerne.

»Det ser ud til, at Umut Sakarya og Jenna Bagge lige nu har stor opbakning blandt publikum. Umut får meget støtte af kendte på sociale medier, og det kan godt få folk, der normalt ikke stemmer til 'Vild med Dans', til at give parret deres stemme. Derfor får man lige nu odds 4,00 på, at Oscar Bjerrehuus og Asta Björk forlader 'Vild med dans' fredag, og odds 5,50 på, at det er Umut Sakarya og Jenna Bagge, der stemmes ud,« siger Mathias Reimer Larsen i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Spiludbyderen Unibet er på samme linie, og spår Birgit Aaby til at ryge ud fredag aften.

»Det var morsomt, at hun i sidste uge selv havde valgt at referere til sin rengøringssucces med 'Her kommer mutter med kost og spand,' men vi vurderer ikke, at hun har skrappe nok midler til at fjerne indtrykket af, at hun er den svageste af de tilbageværende deltagere,« siger pressechef hos Unibet, Per Marxen, i en pressemeddelelse.