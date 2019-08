Det er ikke kun en dans på roser, når de store skuespillere lever det glamourøse liv i Hollywood, hvis man skal tro den engelske skuespiller Hugh Grant.

Den 58-årige skuespiller er for nylig blevet nomineret til både en Golden Globe og en Emmy.

Nomineringerne er en anerkendelse af hans arbejde i rollen som politikeren Jeremy Thorpe i den anmelderroste tv-serie 'A Very English Scandal'.

Det skriver det amerikanske magasin Vanity Fair.

58-årige Hugh Grant er nomineret til både en Golden Globe og en Emmy. Foto: VALERIE MACON Vis mere 58-årige Hugh Grant er nomineret til både en Golden Globe og en Emmy. Foto: VALERIE MACON

I et stort interview med magasinet forklarer Hugh Grant, at skuespillerbranchen ikke er noget, han vil anbefale, at man bliver en del af.

»Hvis jeg kendte mange glade skuespillere, ville jeg anbefale branchen, men det gør jeg bare ikke,« fortæller han og uddyber:

»Der er rigtig mange glimrende skuespillere, men du har jo ingen anelse om, hvem de er som personer, fordi de hele tiden er i en eller anden form for rolle, og det, synes jeg, er et forfærdeligt liv at leve.«

Hugh Grant, der tidligere har været med i film som 'Nothing Hill' og 'Love Actually', har for en stund droppet filmens verden for i stedet at fokusere på tv-serier. Det har blandt andet gjort hans skuespil bedre, men det er ikke den eneste årsag.

Hugh Grant medvirker i tv-serien 'A Very English Scandal'. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Hugh Grant medvirker i tv-serien 'A Very English Scandal'. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

»Det er en forfærdelig kliché, men det at få børn har bare gjort mig til en bedre skuespiller,« forklarer den engelske stjerne med reference til hans tre børn.

Han fortæller ligeledes i interviewet, at hans børn forhåbentlig ikke skal bruge deres liv på skuespil.

»Mine børn er bandlyst for skuespillet. Jeg har set de to ældste i et par roller i skolen, og de har heldigvis ikke nogen former for talent,« fortæller han.

Hugh Grant er i øvrigt snart aktuel i Susanne Biers kommende tv-serie 'The Undoing' på HBO, hvor Nicole Kidman også er at finde på rollelisten.