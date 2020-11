Portrætteringer af de voksne prinser Harry og Williams liv kan blive en del af den populære Netflix-serie 'The Crown'.

Sådan lyder vurderingen fra den meget omtalte royale reporter og forfatter Omid Scobie. Det skriver Daily Star.

Skribenten, der står bag bogen 'Finding Freedom' om prins Harry og Meghans exit fra kongehuset, siger i en ny podcast, at der stadig er snak om, hvorvidt 'The Crown' skal portrættere de voksne prinsers liv.

Lige som at forfatteren også mener, at brylluppet med Meghan Markle kan komme til at spille en rolle.

Sådan lyder det i podcasten Heirpod, hvor Scobie fortæller om sagen.

»I modsætning til forlydender om, at serien stopper før William og Harry bliver voksne, så har jeg hørt rygter om, at der stadig er snak hos Netflix om at lade serien blive forlænget.«

Noget, som forfatteren siger, vil gøre det umuligt for kongehuset at svare gennem skjulte kilder i medierne. En taktik, der er tidligere kendt.

»Når man tænker på, hvor meget den nuværende sæson har skabt af polemik, så kommer det til at have en tilstedeværelse hos den kongelige familie i en del år,« lyder det fra Scobie.

Omid Scobies navn har desuden været oppe at vende i medierne for nylig, da det kom frem, at hertuginde Meghan selv havde henvendt sig i forbindelse med, at bogen 'Finding Freedom' blev lavet.