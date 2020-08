Han er ene mand på den lille ø Hirsholm i det nordlige Kattegat, er omgivet af tejster og ser kun en turist i ny og næ. Så det var noget af en overraskelse, der ventede den 78-årige Jørgen Nielsen en junitorsdag.

Her fik han nemlig fint besøg af selveste kronprins Frederik og hele Beha-familien, som lagde vejen forbi øen i forbindelse med optagelserne til 'Kurs mod danske kyster'.

»Jeg vidste ikke noget før en time inden deres ankomst,« siger Jørgen Nielsen til B.T og fortæller om den sjove episode, da han får det at vide:

»Her kommer der en stor gummibåd sejlende, og de lægger til ved havnen nede ved molen om formiddagen. Og jeg tænkte, at det var da noget mærkeligt noget. Men det kunne være fordi, de skulle fotografere tesjter,« siger Jørgen Nielsen med henvisning til den sorte fugleart, der har særligt gode betingelser ved den nordjyske øgruppe.

Kronprins Frederik og Jørgen Nielsen. Foto: TV 2

»De ligner pingviner med lidt god vilje,« fortæller Jørgen Nielsen efterfulgt af et lille grin.

»Så omkring klokken fire om eftermiddagen kommer den her store gummibåd ind mod anlægsbroen, og jeg farer ud og siger hej, og de siger hej tilbage.«

»'Du er måske Jørgen Nielsen, den sidste holmebeboer?', spørger de to mænd mig, og jeg svarer, 'ja, jeg er godt nok Jørgen Nielsen, men jeg håber sandelig ikke, at jeg er den sidste, der vil bo herovre',« griner Jørgen Nielsen.

Han fortæller videre, at han spurgte de to mænd, hvad de egentlig lavede ude ved molen i så lang tid:

Familien Beha sejer ind mod Hirsholm, og med om bord har de - til Jørgen Nielsens store overrskelse - Kronprinsn Frederik. Foto: Privat

»Så kiggede de på hinanden, og så siger den ene: 'Vi må hellere fortælle ham det. Vi er fra politiet, vi er bodyguards for Kronprinsen'.«

»'Hvad siger I', spørger jeg så. Kronprinsen? Er han med?«

Jørgen Nielsen fortæller, at han ikke havde fået noget at vide omkring Kronprinsen. Det var altså først en time før, at Kronprinsen gik i land, at Jørgen Nielsen blev klar over, at han var med.

Men det 'gjorde ikke det store', fortæller han:

»TV 2 havde glemt at fortælle mig det, men set i bakspejlet er jeg glad for, at de ikke fortalte mig det. For hvis jeg havde vidst det længe før, så havde jeg ikke kunnet sove om natten. Så ville jeg ligge og tænke på, hvordan pokker jeg skulle klare den med ham,« siger Jørgen Nielsen og fortsætter:

»Så havde man ligget søvnløs over det. Men jeg tænkte: 'Nej, Jørgen Nielsen. Nu tager vi tingene, som de kommer'. Så de kom ind klokken halv fem, og han sprang op på broen, og så stak han hånden frem og sagde: 'Goddag Jørgen Nielsen', og jeg siger: 'Goddag Frederik'. Og så var stilen lagt.«

Besøget gik heldigvis godt, og Jørgen Nielsen fik vist familien Beha Erichsen og kronprins Frederik rundt på den naturskønne ø.

Og som han selv siger, så var det en stor oplevelse at møde Kronprinsen.

Her ses familien Beha, kronprins Frederik og TV-holdet. Foto: Privat

Jørgen Nielsen sad derfor naturligvis og så med torsdag aften, da programmet 'Kurs mod danske kyster' blev sendt på TV 2:

»Jeg synes, at programmet var godt. Nu var det ikke fordi, jeg var med i det, for det er ligegyldigt. Jeg gør det for at promovere øen, så danskerne lærer den at kende og kommer og besøger den. For det er altså en naturperle. Og det er altså noget, som danskerne skal opleve. Særligt børn. De kan gå der ved havnene og fange krabber i net og tage ud at bade. Det er et dejligt sted,« afslutter Jørgen Nielsen.

Hirsholm er Danmarks nordligste ø og ligger cirka 40 minutters sejlads ud fra Frederikshavn. Her er Jørgen Nielsen kommet i 38 år, mens han har boet der fast siden 2004. Men Jørgen Nielsen er den eneste fastboende, der er tilbage på øen. Han bor helt alene – foruden de gæster, der besøger øen i sommerhalvåret.