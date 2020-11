Anne Tirstrup gik ind i finalen i 'Den store bagedyst' som regerende mesterbager, men måtte se sig slået på stregen af den suveræne Mads Eg Andersen. Hun forstuvede foden i finalen og kæmpede sig igennem på smertestillende, men er til gengæld kommet ud af det hele med en ny kæreste, fortæller den 26-årige aarhusianer til B.T.

Hvordan var det at være med i de sidste nervepirrende minutter af finalen?

»Det var da spændende, men jeg tror også, jeg havde en følelse af, at jeg godt vidste, hvem jeg syntes fortjente at vinde, og det var selvfølgelig Mads.«

Du faldt jo i finalen og røg på skadestuen. Hvad skete der?

»Jeg forstuvede foden. Jeg tog på skadestuen, da vi var færdige med at optage den første del af finalen og var først hjemme på hotelværelset igen klokken to om natten. Vi skulle allerede op igen klokken seks om morgenen for at filme videre, så jeg tænkte, at jeg bare måtte få det bedste ud af det hele og så komme igennem på smertestillende.«

Hvor meget påvirkede det dig, at du var skadet?

»Jeg tror mest, jeg bare var træt af mig selv. Det er typisk mig at lave sådan noget i en finale, hvor man er presset nok i forvejen. Men Mads var jo så skidedygtig, så jeg ved ikke, om det havde ændret noget alligevel.«

Du arbejder til daglig som sygeplejerske og har tidligere fortalt, hvordan patienterne var begyndt at genkende dig. Hvordan har det været at blive 'Anne fra Den store bagedyst'?

»Det har da været en omvæltning, at folk pludselig stopper en på gaden og vil have et billede. Men folk har heldigvis kun været søde. Det eneste negative har været i kommentarfelter til artikler om programmet, men de har ikke været direkte onde, men mest bare handlet om, hvem de holdt med. Og det er jo fair nok.«

Det bliver jo nævnt i programmet, at du er single. Har du fået tilbud fra mandlige seere?

»Ja, der er da kommet nogle virkelig søde beskeder. Især efter semifinalen hvor jeg vandt mesterforklædet. Folk er gode til at skrive forsigtigt som, fx 'jeg håber ikke, det er for meget, at jeg skriver', og jeg har næsten fået svaret alle tilbage.«

Har du mødtes med nogen af dem?

»Nej, det har jeg ikke. Jeg har fået en kæreste, men det har ikke været i forbindelse med 'Den store bagedyst'.

Kunne du tænke dig at lave mere tv?

»Jeg synes, det har været sjovt, så det kunne jeg godt være åben for, men jeg ved ikke, hvad det lige skulle være. Nu må vi se, hvad der sker.«