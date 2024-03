Tv-formatet 'Forræder' fik stor succes, da det sidste år udkom på TV 2.

Men nu kommer der ikke bare en sæson to – der kommer også en ekstra sæson, hvor almindelige danskere kan være med.

For udover kendissæsonen på TV 2, så skal der også laves en udgave af 'Forræder'-formatet til TV 2 Echo, skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der lige nu søges deltagere, som har lyst til at blive gemt væk på et slot i ni dage, mens de stikker deres meddeltagere i ryggen og laver alliancer i kampen om en pengepræmierne.

Lise Rønne er vært på TV 2's underholdningsformat 'Forrælder' igen i sæson to. Foto: TV 2 Vis mere Lise Rønne er vært på TV 2's underholdningsformat 'Forrælder' igen i sæson to. Foto: TV 2

Hvor præmien skal doneres til et velgørende formål i sæsonerne med de kendte danskere, så får de almindelige danskere i den kommende sæson selv lov til at beholde pengene.

TV 2 skriver, at de har modtaget et væld af henvendelser med ønsker om netop en sådan sæson.

I originalformatet har der ligeledes været stor succes med at have almindelige mennesker med.

Anden sæson af 'Forræder' får premiere til april, hvor det igen er kendte mennesker, der spiller om at vinde sølvbarer til gruppen, gennemskue de andres taktik og selv holde sig ude af søgelyset for at sikre sin overlevelse.