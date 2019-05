Sara og Jeppe er ikke det eneste par fra 'Ex on the Beach', der er kærester.

På meget få dage er kærligheden for alvor brast mellem flere af årets ‘Ex on the Beach’-par. Først var det Fie og Frederik, der gik fra hinanden i sidste uge, og i går afslørede Amanda så, at Mikkel havde været hende utro flere gange, så deres forhold var sat på pause. Kort efter kom det frem, at Cecilie og Claes havde valgt at gå fra hinanden, de understregede dog, at der ikke havde været tale om utroskab.

Dog er det ikke alle forhold i Kanal 4-programmet, der er gået i vasken. Det viser sig nemlig, at Sara og Jeppe virkelig har fundet hinanden, og parret har nu været officielle kærester i to måneder.

Sara og Jeppe er dog ikke det eneste ‘Ex on the Beach’-par, hvor kærligheden fortsat blomstrer. Simone og Jonas er nemlig også blevet kærester efter hjemkomsten til Danmark.

»Da vi kom hjem var vi begge fast besluttede på at se hinanden. Derefter tog vi en dag ad gangen og blev gladere og gladere for hinanden, hvor jeg så endte med at spørge, om vi skulle være kærester for omkring en måned siden,« fortæller Jonas glad til Realityportalen.dk.

»Efter vi er kommet hjem har vi haft samme følelser for hinanden, hvis ikke stærkere. Dog vil jeg sige, at det har været og er stadig utrolig hårdt, når man kommer hjem fra sådan et program og fortsat vil være sammen. Tingene er bare virkelig anderledes derinde i forhold til, når man kommer hjem. «

»Derinde var der kun os og de andre deltagere, men herhjemme er der en almindelig hverdag, pressen, kommentarer fra folk – både negative og positive – og ikke mindst selve programmet. Der er ingen tvivl om, at det har været specielt hårdt for mig at se de forudgående afsnit med Jonas, inden jeg kom ind, men vi har det rigtig godt i dag, og så tror jeg faktisk også, at programmet kan være med til at styrke vores forhold,« fortæller Simone og fortsætter:

»Jeg må indrømme, at jeg har haft min tvivl om, hvorvidt Jonas’ følelser for Katarina stadig var der. Selvom Jonas har sagt til mig, at han absolut ikke har følelser for hende Katarina, så kan jeg ikke undgå at undre mig over, hvordan de kan forsvinde SÅ hurtigt efter den kærlighedserklæring, han åbenlyst gav hende. «

»Hertil skal det dog nævnes, at jeg er bevidst om, at alt dette skete før min ankomst i villaen, så Jonas selvfølgelig ikke skulle holde sig tilbage, da det jo er dating-program. Så jeg bebrejder ham ikke, og jeg tror også på Jonas, når han siger, at hans følelser ændrede sig, da jeg kom ind.«

Nyt syn på Jonas’ spirituelle verden

Under ‘Ex on the Beach’ fortalte Simone, at hun tidligere havde valgt at droppe Jonas, fordi hun ikke var fan af hans spirituelle tilgang til livet. Hun slår dog fast nu, at hun har accepteret den del af ham og ikke mener, at det kan ødelægge deres forhold.

»Jeg har fået et andet syn på Jonas’ spirituelle verden. Jeg må indrømme, at jeg er stadig ikke i samme båd, hvad angår den tilgang til det overnaturlige, men jeg respekterer og accepterer ham og hans tilgang til det overnaturlige, ligeså vel som han respekterer og accepterer mig for den, jeg er. Jeg har været igennem et tidligere meget turbulent forhold, som blandt andet indebar fysisk vold. «

»Det har sat nogle grimme og dybe ar i mig. Jonas ved, hvad der er sket, og hvilke følger og konsekvenser det har givet mig – og alligevel er han her stadig. Dét viser for mig rigtig meget, og jeg kan ikke forvente, at en person skal kunne acceptere og respektere den person, som jeg er, hvis ikke jeg gør det modsatte,« forklarer Simone og tilføjer:

»Han ved godt, at jeg synes, det er lidt fjollet, men han prøver på ingen måde at overtale eller tvinge mig til at få en anden holdning til det spirituelle end den, jeg har. Jeg gør dog alt for at vise ham, at jeg aldrig nogensinde kunne finde på at droppe ham af den årsag igen. «

»Eksempelvis havde han et almindeligt hæfte, hvor han hver morgen skrev det ned, som han havde drømt om natten, men for et par uger siden, fandt jeg et hæfte, som var beregnet til at skrive ens drømme og spirituelle tanker ind, som jeg faktisk endte med at købte til ham. Derudover købte jeg også spirituelle Buddha-kort til ham, så jeg gør noget for at vise, at jeg accepterer ham.«

