På fredag skal parret giftes, men først skal de købe nye ringe, da Cecilie har smidt sin væk – til gengæld har hun fået en enorm kærlighedserklæring tatoveret.

Der er ingen tvivl om, at der har været både op- og nedture mellem Cecilie og Claes fra 'Ex on the Beach'. I løbet af programmet blomstrede kærligheden mellem dem, men desværre havde de også en del udfordringer, så de ad flere omgange måtte stoppe forholdet.

Efter hjemkomsten til Danmark kunne de dog afsløre, at de var blevet kærester, men i starten af maj gik den ikke længere, og de besluttede at gå hver til sit. Senere kom det frem, at det var en abort, der blev det bristende punkt for parret.

Men heldigvis skulle der ikke gå længe, før Cecilie og Claes fandt hinanden igen, og de har fast været kærester lige siden – indtil nu.

For nu har de taget næste skridt og er blevet Sunny Beach-forlovede. Claes friede nemlig til Cecilie i går aftes, da de var i byen sammen i Sunny Beach i Bulgarien.

'Jamen, han sagde til mig, da vi stod i baren, at hvis han havde haft en ring, havde han friet til mig. Så svarede jeg, at jeg var ligeglad med ringen, det var ikke det, der betød noget, og så friede han med et sugerør,' griner Cecilie, der straks svarede ja til det romantiske frieri.

Bryllupsklokkerne ringer på fredag

Faktisk skal brylluppet allerede stå på fredag på den natklub i Sunny Beach, hvor Amanda og Mikkel også blev viet. Her findes der nemlig et særligt vielsesområde.

'Jeg tror bare, jeg er sådan en type, der elsker romantik, så selvfølgelig vil jeg giftes med Claes,' fortæller Cecilie, der understreger, at det jo ikke er et helt ægte bryllup.

'Claes og jeg snakker ofte om, at vi ved og kan mærke, at vi skal giftes og have børn sammen, så det kommer nok engang om et par år,' uddyber hun.

I morgen står den derfor på polterabend – og ikke mindst shopping efter en rigtig ring, da Cecilie allerede har mistet sin fine sugerørs-ring.

'Jeg mistede den desværre i går,' griner Cecilie og fortsætter:

'Vi skal ud og have købt nogle ringe i løbet af i morgen. Selvom det ikke er et bindende ægteskab, er det jo stadig en måde at vise sin kærlighed på, så selvfølgelig skal vi have ringe!'

Kærlighedserklæring på hele læggen

Derudover har Cecilie allerede fundet en meget eksplicit måde at erklære sin kærlighed til Claes.

Hun har nemlig fået en stor tatovering, der fylder det meste af læggen, hvor der står, at hun tilhører Claes.

'Ja, den er ret stor, men så igen, jeg har så mange, så man lægger nok ikke mærke til, om jeg har fået en ekstra,' griner Cecilie.

Men ud over at være en kærlighedserklæring til den mand, hun vil bruge resten af sit liv med, så ligger der også en dybere betydning bag tatoveringen.

'Tatoveringen er jo faktisk det, som Harley Quinn har skrevet bag på sin jakke, hvor der så er fjernet nogle ting og udskiftet med vores egen info. Jeg er jo kæmpe Harley Quinn- og Jokeren-fan, så den passede fint ind i temaet på mit ben,' forklarer Cecilie, der selv har tegnet tatoveringen og har fået den ført ud i livet hos en tatovør i Sunny Beach.

