For anden gang spiller døden en afgørende rolle i tv-serien ‘And Just Like That’.

I premiereafsnittet af ‘Sex and the City’-efterfølgeren døde Mr. Big og er dermed for altid ude af serien.

I fjerde afsnit forsvandt endnu en ledende figur, men denne gang var det ikke med manuskriptforfatternes gode vilje.

Her er det på sin plads at bringe en advarsel: Har du endnu ikke set 'And Just Like That', så læs ikke videre …

Den 21. september døde skuespilleren Willie Garson – kun 57 år gammel.

Willie Garson blev syg og måtte skrives ud af serien. I september 2021 døde han kun 57 år gammel. Foto Jason Szenes. Foto: JASON SZENES Vis mere Willie Garson blev syg og måtte skrives ud af serien. I september 2021 døde han kun 57 år gammel. Foto Jason Szenes. Foto: JASON SZENES

Skuespilleren, der havde rollen som Carrie Bradshaws gode ven Stanford Blatch var midt i optagelserne til tv-serien, da han blev tvunget til at sygemelde sig.

I fraværet af Samatha Jones, der i ‘Sex and the City’ blev spillet af skuespilleren Kim Cattrall, stod Stanford Blatch ellers til at rykke tættere på inderkredsen i Carries venindeflok, og i de første afsnit af ‘And Just Like That’ spillede han en fremtrædende rolle og konkurrerede med Charlotte, spillet af Kristin Davis, om Carrie Bradshaws gunst.

Det var ikke kun på skærmen at de to var venner. I virkeligheden var Sarah Jessica Parker og Willie Garson tætte venner gennem mere end 30 år, og hun var den eneste, der vidste, at han havde fået kræft.

Ifølge det oprindelige manuskript skulle Stanford Blatch have været med i alle 10 afsnit af tv-serien, men da Willie Garsons sygdom forværredes, blev han tvunget til at sygemelde sig for at fokusere på det vigtigste – samværet med sin søn, skriver The Hollywood Reporter.

Sarah Jessica Parker og Willie Garson har været venner i mere end 30 år. Foto: Sarah Jessica Parker/Instagram Vis mere Sarah Jessica Parker og Willie Garson har været venner i mere end 30 år. Foto: Sarah Jessica Parker/Instagram

Sidste gang, han optræder i serien, er derfor i tredje afsnit, mens han i fjerde afsnit er væk – eller rettere: Han er rejst til Japan for at forløse en ung Tik Tokkers drøm om berømmelse. Desuden har han bedt sin tv-husbond, Anthony Marentino, spillet af Mario Cantone, om skilsmisse.

Afskeden bliver annonceret i et brev til Carrie, og skilsmissen i et brev til tv-ægtemanden.

Egentlig havde Michael Patrick King, der er idémand bag serien, forberedt en større afskedsscene, men det stod klart for alle på settet, at den ikke ville kunne blive virkelighed.

»Willie var for syg til at kunne gennemføre den,« har Michael Patrick King sagt til Vanity Fair.

Mens manuskriptforfatterne ikke havde problemer med at tage livet af Mr. Big, spillet af Chris Noth, var det ‘for tragisk’ at gøre det samme med Stanford Blatch.

»Det er ikke en fiktiv død. Det er et rigtigt dødsfald. Så jeg lagde bare et ganske tyndt lag is ud, så Anthony og Carrie kunne skøjte over på den anden side,« har instruktøren sagt om det fjerde afsnit, der er dedikeret til Willie Garsons minde.