Mandag aften valgte endnu en deltager at forlade dette års 'Robinson Ekspeditionen', og denne gang var det blandt andet tv-aspektet, der resulterede i et exit.

Louise Camilla Haustrup fra København sluttede sig i aftenens afsnit til Jakob Kjeldbjergs (vært på programmet, red.) hadekategori nummer et: Kvittere.

Men det var hverken sult, savn eller fysisk træthed, der fik den 30-årige Robinson-deltager til at sige stop.

»Jeg valgte at kvitte, fordi jeg simpelthen havde mistet gejsten. Det sjove ved at være med var ikke længerere særlig sjovt,« fortæller hun til B.T.

Det kom nemlig bag på hende, hvordan tv-universet reelt fungerer:

»Man kan ikke sætte sig ind i at være med i en tv-produktion, før man har prøvet det. Det kom bag på mig, hvor opstillet det hele her,« siger hun med henvisning til kameraerne, der filmer deltagerne døgnet rundt ude på øerne.

Tidligere i denne sæson kvittede en anden deltager blandt andet på grund af ventetid mellem optagelserbe på øen, og den holdning er Louise Camilla enig i:

»Der er selvfølgelig meget ventetid under optagelserne, og mit valg kom heller ikke fra den ene dag til den anden. Det var bare en følelse, der kom løbende, og da jeg heller ikke ville tage pladsen for én af de andre, der ville det mere end mig, valgte jeg at kvitte.«

Men har du ikke netop taget pladsen fra én, der virkelig gerne ville have været med starten, da du tilmeldte dig programmet?

»Både og, for jeg har virkelig gerne villet det, men man kan bare ikke forberede sig på alt i forhold til Robinson - især ikke i forhold til det at lave tv, hvis man ikke har prøvet det før,« forklarer Louise Camilla Haustrup.

Og netop det at forberede sig på at være med i programmet satte Jakob Kjeldbjerg også spørgsmålstegn ved i aftenens afsnit.

Men det er dog ikke noget, der påvirker den nu tidligere deltager:

»Jeg forstår godt Jakobs reaktion, og han skal jo reagere, som han gør, men jeg har måske bare et andet syn på kvittere, end han har. Jeg synes, man skal have respekt folk, der vælger at følge sit hjerte og gå efter sin mavefornemmelse. Vi er trods alt kun mennesker.«

På trods af titlen som 'kvitter', så har deltagelsen i årets ekspedition stadig været det hele værd for Louise Camilla Haustrup.

»Jeg ville gerne udfordre mig selv og teste nogle grænser af, og det var den fedeste oplevelse. Jeg kunne godt finde på at gøre det hele igen, hvis jeg fik muligheden for det,« afslutter hun.

I videoen øverst kan du se Jakob Kjeldbjergs reaktion, da Louise Camilla Haustrup forlader ekspeditionen.