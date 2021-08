»Vi har, siden tre dage efter vi blev gift, snakket om børn og familie.«

Sådan skriver Kathrine Kelså Harders, der i 2018 blev gift med Michael Kelså Harders for åben skærm – og ved første blik - i et opslag på Instagram

Parret er en af programmets succeshistorier. De er nemlig et af de blot fire par, der stadig er sammen.

Og nu skal de være forældre.

Michael og Kathrine Kelså Harders. Vis mere Michael og Kathrine Kelså Harders.

Det annoncerer Kathrine på sin Instagram – meget belejligt – samme dag, som den syvende sæson af 'Gift ved første blik' har premiere.

På billedet står hun og ægtemanden med scanningsbillederne i hånden og deler et kys.

»Denne sommer har været noget helt særligt, for den har nemlig været fyldt med sommerfugle i maven for os begge – og en ekstra lille gubbi i maven for mig,« indleder hun opslaget.

Her afslører hun også, at børn længe har været på tale for parret. Faktisk gik snakken på familieforøgelse allerede tre dage inde i ægteskabet .

View this post on Instagram A post shared by Gift ved første blik (@kathrine_gvfb)

»Men det var længe 'bare ude i fremtiden', for først skulle vi dyrke forholdet og tosomheden,« skriver Kathrine.

I foråret købte parret hus sammen i Odder, som de nu er i gang med at istandsætte.

»Vi tænkte først, at det sagtens kunne klares på fem dage, men nu er der gået tre måneder, og vi er slet ikke færdige endnu,« har de tidligere fortalt til B.T.

Det er Kathrines og Michaels første barn, men det er ikke den første 'Gift ved første blik'-baby herhjemme.

Line og Michael, der medvirkede i sæson tre, har sammen to børn. Fra samme sæson holder Randi og Niels fortsat sammen.

Ligeledes er Stefan og Vanessa, der medvirkede i femte sæson, også stadig sammen.