Danske Mikkel E.G. Nielsen har natten til mandag dansk tid vundet en Oscar.

Det har han for sin klipning af filmen 'Sound of Metal'.

»Jeg vil gerne takke mine venner og familie - og mine forældre - dem skal jeg huske,« lød det på scenen fra danskeren, der er søn Gnags-forsanger Peter A.G. Nielsen.

»Det har været som at følge en regnbue, og i dag føler jeg, vi har fundet guldet,« fortsatte han.

Mikkel E. G. Nielsen med sin Oscar-statuette. Foto: POOL Vis mere Mikkel E. G. Nielsen med sin Oscar-statuette. Foto: POOL

Mikkel E.G. Nielsen er den første dansker nogensinde til at vinde prisen for bedste klipning.

Filmen 'Sound of Metal' handler om en rock-trommeslager, der mister sin hørelse og skal forsøge at komme videre med sit liv.

Mikkel E.G. Nielsen var ikke den eneste danske sejrsherre ved årets prisuddeling.

Også Thomas Vinterbergs film 'Druk' vandt en af de prestigefyldte statuetter, men selvom han havde travlt med at fejre sin egen sejr, havde han alligevel tid til at sætte et par ord på Mikkel E.G. Nielsen, da B.T.'s mand i Hollywood fangede ham.

»Hans arbejde med filmen 'Sound of Metal' er fantastisk, nyskabende og musikalsk. Danmark har en ny verdensstjerne -bag scenetæppet,« lød de rosende ord fra Vinterberg om Mikkel E.G. Nielsen.