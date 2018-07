Det legendariske underholdningsprogram Lykkehjulet vender tilbage til TV 2 efter en pause på 17 år. Denne gang bliver det Mikkel Kryger, der skal stå i spidsen for programmet, mens Stephania Potalivo vender bogstaver i rollen som 'Kategorina'.

»Jeg gider ikke være nervøs, men jeg er spændt. Det er store sko at skulle udfylde, for Bengt Burg og Michael Meyerheim, som lavede det i sin tid, er nogle af de største helte inden for tv. Så det er selvfølgelig med en vis ærefrygt – og det kan man godt blive spændt i maven over,« siger 35-årige Mikkel Kryger til TV 2.

Mikkel Kryger har tidligere været vært på talentshowet 'Voice - Danmarks største stemme' og 'Go' Morgen Danmark'. Foto: Nils Meilvang Vis mere Mikkel Kryger har tidligere været vært på talentshowet 'Voice - Danmarks største stemme' og 'Go' Morgen Danmark'. Foto: Nils Meilvang

Lykkehjulet var bygget over det amerikanske 'Wheel of Fortune' og blev sendt på TV 2 fra 1988 til 2001 med Michael Meyerheim, Bengt Burg, Keld Heick og Lars Herlow som skiftende værter. Bogstavvenderne har heddet Pia Dresner, Carina Jensen, Elona Sjøgren og Maria Hirse.

Stephania Potalivo er kendt fra 'Mercur', 'Sjit Happens' og 'Vild med dans'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Stephania Potalivo er kendt fra 'Mercur', 'Sjit Happens' og 'Vild med dans'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Og stemningen fra 90'erne, hvor man kunne vinde stavblendere og joggingsæt i det farverige studie til lyden af Jesper Ranums ikoniske titelmelodi og hjulets behagelige dikke-dik-lyd, har man tænkt at beholde, lover TV 2.

Dog bliver man nødt til at bygge et nyt hjul, da det oprindelige ikke længere eksisterer. Erstatningen bliver dog så tæt på originalen som muligt, da det vil blive bygget af den samme mand som dengang.

Er du klar til endnu en omgang af 'Lykkehjulet' på TV 2?

Lykkehjulet blev lukket i 2001, da seerne ikke længere sad klinede til skærmen. I sin sidste sæson i 2000 udskiftede man værten Bengt Burg med Lars Herlow, mens man forsøgte at modernisere både studie og præmier. Men succesen udeblev.

Men til efteråret prøver man altså igen, når Lykkehjulet får endnu en omgang på TV 2.