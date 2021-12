DR er kommet med en forsinket julegave i år.

I hvert fald hvis du har gået og set frem til at finde ud af, hvornår den fjerde sæson af den populære serie 'Borgen' ville rulle henover skærmen.

For den 13. februar 2022 toner den 53-årige skuespiller Sidse Babett Knudsen frem på skærmen, når hun igen skal indtage rollen som Birgitte Nyborg.

'Borgens' seneste sæson daterer sig helt tilbage til 2013. I denne sæson har serien fået undertitlen 'Riget, Magten og æren'. Efter 'Borgen' er blevet sendt på DR1 og DRTV, kan serien ses på Netflix.

I den fjerde sæson af 'Borgen' kan man forvente, at Birgitte Nyborg skal indtage sin nye rolle som udenrigsminister.

»'Borgen' er for mig virkelig DR-arvesølv, og derfor er det også en sand fornøjelse, at vi nu igen kan glæde os til at følge Birgitte Nyborg i hendes forsøg på at balancere både at holde fast i magten og sig selv. Det bliver samtidig også en meget ny version af 'Borgen', fordi universet udvides fra et dansk fokus til at handle om hele verdens magtspil, når forholdet til Grønland bliver sat på prøve, og både USA og Kina bliver centrale aktører,« siger Henriette Marienlund i en pressemeddelelse.

'Borgen' er skrevet af Adam Price, som mange også vil kende fra det populære madprogram 'Spise med Price', hvor Adam Price sammen med sin bror, James Price, tager seerne med gennem alverdens retter.

Den populære tv-serie har gennem tiden vundet adskillige priser. Blandt andet en 'Robert' for årets bedste danske tv-serie.

Udover den danske anerkendelse har serien også vundet internationale priser som 'BAFTA's bedste internationale tv-serie.

Foruden Sidse Babett Knudsen indeholder rollelisten navne som Birgitte Hjort Sørensen, Lars Mikkelsen og Peter Mygind.