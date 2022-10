Lyt til artiklen

Efter 17 år og over 600 afsnit, så er det slut.

Når tv-programmet 'De unge mødre' sender deres næste sæson, så er det også den sidste.

Det oplyser Warner Bros. Discovery Denmark i en pressemeddelelse.

Første sæson af den populære reportageserie blev først sendt i 2005 på TV Danmark. Sidenhen er De unge mødre blevet den længst kørende reportageserie i Danmark. Når sæson 34 slutter, har der været sendt 634 programmer.

»Der er flere generationer af danskere, som er vokset op med De unge mødre på skærmen, og som har haft fornøjelsen af at se dem og deres børn vokse som mennesker og familier. Det helt særlige indblik, som det er at få lov til at følge de medvirkende i nogle af deres bedste og værste stunder, vil vi gerne takke dem alle for,« siger nordisk programdirektør for Warner Bros. Discovery Pil Gundelach Brandstrup.

»Når det er sagt, mener vi, at det er den rette tid at stoppe, mens legen stadig er god (...) Så det bliver et pænt farvel til De unge mødre, hvilket giver plads til, at vi kan bruge tid og energi på at udvikle nye formater, som måske kan blive deres tids 'De unge mødre', men det er klart, at det bliver en tung arv at løfte.«

Skaberen af De Unge Mødre, Kaare Sand, fortæller, hvordan det har været at lave over 600 afsnit af den populære reportageserie.

»Det er selvfølgelig vemodigt at sige farvel til et program, der har kørt så længe, men det er også med stor stolthed over den plads, De Unge Mødre har indtaget, i dansk tv-historie. Og selv om vi slukker kameraet for denne gang, så findes der stadig unge mødre rundt omkring i landet, som forsøger at få en hverdag til at fungere på godt og på ondt.«

»Jeg er meget taknemmelig over den store tillid alle de medvirkende har vist mig og redaktionen i årenes løb. Det har altid været meget vigtigt for mig, at give et talerør til dem, der ikke altid bliver lyttet til i medierne, og det er jeg glad for er lykkedes hele vejen igennem.«